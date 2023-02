FC Schalke 04: Ex-Star hofft auf S04-Klassenerhalt – „Würde es mir wünschen“

Für den FC Schalke 04 geht es in den verbleibenden 14 Bundesliga-Partien um den Verbleib im deutschen Fußball-Oberhaus. Nach zuletzt drei torlosen Unentschieden hofft Königsblau gegen Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren zu können.

Während einige Fans des FC Schalke 04 wahrscheinlich gedanklich schon wieder in der 2. Liga sind, gibt es im Team noch den Glauben an den Klassenerhalt. Nun äußert sich auch ein Ex-Star und Aufstiegsheld zu den Chancen von S04.

FC Schalke 04: Champions League statt Abstiegskampf

Im vergangenen Sommer wechselte Malick Thiaw per Last-Minute-Transfer vom FC Schalke 04 zum italienischen Traditionsverein AC Mailand. Für viele schien der Schritt zu einem europäischen Top-Klub zu groß. Das erste halbe Jahr war für Thiaw auch durchaus schwierig. Aufgrund der enormen Konkurrenz auf seiner Position kam der Innenverteidiger lediglich auf vier Einsätze. Seit der Winterpause hat sich das geändert. Der U21-Nationalspieler habe viel an sich gearbeitet und war sehr fleißig. „Ich sehe, wie er jeden Tag im Training arbeitet. Mit diesem Jungen sollte man rechnen“, lobte sein Trainer Stefano Pioli den 21-Jährigen.

Nach seinem ersten Serie-A-Spiel über 90 Minuten am vergangenen Spieltag gegen den FC Turin, bekam Thiaw auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League seine Chance. Diese nutze der junge Deutsche bemerkenswert. Über 90 Minuten hielt er die Abwehr stabil, spielte klasse Bälle nach vorne und überzeugte trotz wenig Spielzeit in der Hinrunde auf ganzer Linie. „Das San Siro hat eine neue Legende und die kommt aus Deutschland. Aggressiv und zäh, Thiaw wird bestimmt zum Fixstern im Milan-Kader werden“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ über den Auftritt Thiaws. Ganz AC Mailand schwärmt vom Ex-Schalker.

FC Schalke 04: „Es ist auf jeden Fall noch alles drin“

Während Thiaw in Italien aufblüht, droht seinem Ex-Klub der erneute Abstieg. Der gebürtige Düsseldorfer hofft aber weiterhin auf die Rettung. „Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sie doch noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen“, erklärte der Innenverteidiger.

Er fühlt sich seinem ehemaligen Arbeitgeber immer noch sehr verbunden und pflegt den Kontakt mit seinen Ex-Kollegen weiterhin intensiv. „Wenn wir nicht parallel spielen oder Training haben, versuche ich immer noch so viel wie möglich von den Schalke-Spielen anzuschauen. Selbstverständlich bin ich noch mit etlichen Jungs aus der Mannschaft regelmäßig in Kontakt“, verriet Thiaw.

Für Thiaw bestehe weiterhin eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Die direkten Duelle gegen die anderen Abstiegskandidaten würden erst noch kommen. „Ich traue es ihnen daher zu, dass sie nochmal eine kleine Serie starten können und dann wieder am 16. oder vielleicht sogar 15. Platz heranrücken können. Es ist auf jeden Fall noch alles drin“, sagte der 1,94 Meter große Defensivspieler. Alle Schalker hoffen nun, dass ihr Ex-Spieler recht behält und er sich am Ende der Saison mit S04 freuen kann.