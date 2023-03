FC Schalke 04: Ex-Star Thiaw über Beinahe-Wechsel – „Man setzt sich damit auseinander“

Im vergangenen Sommer verließ Malick Thiaw den FC Schalke 04 in Richtung AC Mailand. Dort blüht der Innenverteidiger immer mehr auf, ist in Italien ein gefeierter Star.

Die Belohnung: Das ehemalige Talent des FC Schalke 04 wurde von Hansi Flick zur deutschen Nationalmannschaft berufen. Thiaw packt jetzt aus und verriet, dass das beinahe sogar ganz anders abgelaufen wäre.

FC Schalke 04: Ex-Star Thiaw packt aus

2015 kam Thiaw von Borussia Mönchengladbach in die Jugend des FC Schalke 04. Mit 18 Jahren schaffte er dann 2020 den Sprung zu den Profis und wurde schnell eine feste Größte in der Innenverteidigung des Traditionsklubs. Im vergangenen Sommer folgte dann der nächste große Schritt: der Wechsel zum AC Mailand. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Thiaw mittlerweile gesetzt und bei den Fans schon jetzt beliebt.

Hansi Flick belohnte ihn jetzt für seine guten Leistungen und nominierte den Abwehrspieler für die kommenden beiden Länderspiele des DFB-Teams. Doch fast wäre der 21-Jährige gar nicht in der deutschen Nationalmannschaft gelandet. Thiaw besitzt nämlich nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern hat auch die finnische Staatsangehörigkeit – und hätte beinahe für Finnland gespielt.

„Selbstverständlich setzt man sich damit auseinander“, sagte der Innenverteidiger über das damalige Angebot. „Aber es war schon immer mein Ziel, für Deutschland zu spielen. Ich wollte es hier packen. Mit 18 Jahren habe ich mich deshalb ganz bewusst für einen deutschen Pass entschieden“, sagte er gegenüber dem Portal „ran“.

Thiaw vor DFB-Debüt

Jetzt, knapp vier Jahre später, steht der ehemalige Profi des FC Schalke 04 vor seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Am Samstag (25. März) steht zunächst das Länderspiel gegen Peru an, ehe die belgische Nationalmannschaft um Ex-S04-Trainer Domenico Tedesco am Dienstag (28. März) in Köln gastiert.

Ob Thiaw dann zum Einsatz kommen wird, entscheidet Bundestrainer Hansi Flick. Zunächst hatte der Coach den Verteidiger von AC Mailand gar nicht nominiert. Erst durch die Verletzung von Armel Bella-Kotchap bekam Thiaw seine Chance. Enttäuscht ist er deshalb darüber trotzdem nicht.

„Als Fußballer strebe ich immer nach den höchsten Zielen und möchte bei der besten Mannschaft dabei sein. Ich wusste, dass ich meine Chance auf jeden Fall bekomme, wenn ich weiter hart arbeite. Jetzt ging es dann ja doch schneller. Und ich bin super aufgenommen worden. Nun ist es mein Anspruch, hier auch so oft wie möglich zu spielen“, so der Youngster.