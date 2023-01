FC Schalke 04: Geballter Frust für Malick Thiaw – wird ausgerechnet DAS seine große Chance?

Im Sommer ist Malick Thiaw vom FC Schalke 04 zum AC Mailand gewechselt. Beim amtierenden Meister der italienischen Serie A wollte der Innenverteidiger ursprünglich den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Bislang blieb ihm dieser allerdings verwehrt.

Nun könnte sich für den ehemaligen Star des FC Schalke 04 eine neue Chance bieten, um endlich wieder in die Spur zu finden. Ob ihm dies gelingt?

FC Schalke 04: Ist Thiaws Zeit gekommen?

Von den bisher möglichen 18 Spielen für den AC Mailand hat Malick Thiaw bislang lediglich vier absolviert und stand dabei 123 Minuten auf dem Feld. Das entspricht nur acht Prozent der möglichen Spielminuten. Seinen letzten Einsatz hatte der 21-Jährige deswegen auch im November 2022 gegen den AC Florenz gehabt.

Nun könnte Thiaw allerdings eine neue Chance erhalten. Seit dem Jahreswechsel kassierte der AC Mailand 14 Gegentreffer. Neun davon alleine in den letzten beiden Spielen. Die schlechten Leistungen der Abwehr in den vergangenen Spielen könnte nun die Chance für den ehemaligen Defensivmann der Schalker sein, um sich in den Vordergrund zu spielen.

FC Schalke 04: Thiaw vom Stammspieler zum Bankdrücker

Im Sommer 2015 wechselte Thiaw von Borussia Mönchengladbach in die Knappenschmiede des FC Schalke. Dort spielte er in allen Jugendmannschaften, ehe er im Sommer 2020 in den Profi-Kader des S04 befördert wurde. In seiner gesamten Zeit bei den Königsblauen absolvierte der Defensivmann 61 Spiele für die seinen Verein in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal. Drei Tore konnte er dabei zum Erfolg der Mannschaft beisteuern.

Im letzten Sommer wechselte Thiaw dann aus Gelsenkirchen zum AC Mailand. Damit der Wechsel über die Bühne geht, bezahlte er italienische Klub sieben Millionen Euro an die Schalker. Geld, was die Königsblauen gut gebrauchen konnten.