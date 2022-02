FC Schalke 04: Fans können aufatmen – dieses Horrorszenario ist (vorerst) kein Thema mehr

Das Winter-Transferfenster in Deutschland und in vielen Ligen Europas ist beendet. Beim FC Schalke 04 war in diesem Monat so einiges los.

Drei neue Spieler haben sich dem FC Schalke 04 angeschlossen, zwei haben die Königsblauen auf Leihbasis verlassen. Bei einer Personalie mussten die S04-Fans noch bis zum Deadline Day zittern, aber jetzt können sie endlich verschnaufen.

FC Schalke 04: Fans können aufatmen

Bis zur letzten Minute zählten die königsblauen Anhänger wohl die Minuten und Sekunden runter, bis das Transferfenster am Montag endlich geschlossen hatte. Ab 18 Uhr konnten die Klubs in Deutschland keine Spieler mehr verpflichten, in manch anderen Ligen war aber noch bis 20 Uhr oder bis Mitternacht Zeit für ein Transfer.

Winter-Transfers des FC Schalke 04:

Abgänge: Timo Becker (Hansa Rostock, Leihe), Dries Wouters (KV Mechelen, Leihe)

Zugänge: Marius Lode (ablösefrei), Andreas Vindheim (Sparta Prag, Leihe), Dong-gyeong Lee (Ulsan Hyundai, Leihe)

So auch in Italien. Denn die Fans des FC Schalke 04 hatten bis zum Ende Angst, dass Malick Thiaw doch noch in die italienische Serie A wechselt. Schließlich war AC Mailand drauf und dran das Schalke-Juwel zu verpflichten.

Aufatmen beim FC Schalke 04: Malick Thiaw bleibt vorerst ein Schalker. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Sportdirektor Rouven Schröder schlug den Transferdeal mit den Mailändern allerdings aus. Der Grund: Der italienische Traditionsklub habe viel zu wenig für das Abwehrtalent geboten. Wie die „Bild“ berichtet, lehnten die Knappen eine Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro inklusive möglicher erfolgsabhängiger Bonuszahlungen aus. Ab einer Schmerzgrenze von zehn Millionen Euro hieß es, hätte der S04 schwach werden können.

FC Schalke 04: Thiaw bleibt vorerst

Groß war die Sorge bei den S04-Fans, dass Schröder vor dem Deadline Day doch noch das schwächere Angebot annehmen werde. Denn dann hätten die Königsblauen für den Aufstiegskampf nicht nur einen ihrer Leistungsträger verloren, der Klub hätte auch noch einen Ersatz holen müssen.

Doch das Horrorszenario ist jetzt erstmal vom Tisch. Das Transferfenster in Italien ist seit Montag um 20 Uhr beendet, in anderen Topligen erst ab Mitternacht. Ob im Sommer der AC Mailand einen weiteren Versuch starten wird?

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger ist bei den Schalkern in dieser Saison unverzichtlich. Alle 20 Liga-Partien spielte Thiaw über die volle Spielzeit durch und ist aus der Startelf gar nicht mehr wegzudenken. Der AC Mailand war allerdings nicht der einzige Klub, der Interesse an das S04-Talent hatte. So sollen auch FC Everton, SSC Neapel, West Ham United und sogar der FC Liverpool ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben. (oa)

