FC Schalke 04: Verliert Schalke gegen Mainz, bleiben Schneider nur noch wenige Möglichkeiten

Gelsenkirchen. Es ist der erste Krisengipfel in dieser Saison. Schalke 04 gastiert bei Mainz 05. Letzter gegen Vorletzter, null Punkte gegen einen Punkt. Verlieren ist für beide verboten.

Bleibt Schalke 04 allerdings auch gegen Mainz erfolglos, drohen erneut finstere Zeiten. Sport-Vorstand Jochen Schneider bleiben dann nur noch wenige Möglichkeiten.

FC Schalke 04: Schneider zum Star-Verkauf gezwungen?

Die Ausgangslage ist klar: Verlieren die Königsblauen am Wochenende in Mainz, dann brennt es lichterloh. Schalke würde die rote Laterne übernehmen und mit ihr die Hoffnung verlieren, in der Bundesliga überhaupt noch gewinnen zu können.

Das sind die nächsten Spiele der Schalker:

Mainz 05 (A)

Wolfsburg (H)

Gladbach (A)

Leverkusen (H)

Augsburg (A)

„Wenn nicht gegen die bisher punktlosen 05er gegen wen dann?“, lautet der Tenor bei vielen Fans. Bleibt Schalke auch im 23. Bundesligaspiel in Folge sieglos, dann muss man sich fast schon bis zum Saisonende auf den Abstiegskampf einstellen.

Kabak durfte zuletzt nur im Training ran. Foto: imago images/RHR-Foto

Und das könnte verheerende wirtschaftliche Folgen haben. Dass die Knappen ohnehin schon angeschlagen sind und sich die Situation durch Corona noch verschlimmert hat, ist kein Geheimnis. Bei einem möglichen Abstieg kämen weitere Millioneneinbußen dazu.

Der einzige Ausweg wäre dann wohl nur noch der Verkauf der Star-Spieler auf Schalke. Ozan Kabak ist so einer. Der Innenverteidiger gilt als wertvollster Spieler des Schalke-Kaders. AC Mailand war schon im Sommer an ihm dran – boten 20 Millionen Euro. Doch die Knappen zögerten.

Im kommenden Sommer besitzt der 20-Jährige eine Ausstiegsklausel über 45 Millionen Euro. Doch weil es als unwahrscheinlich gilt, dass sich in Corona-Zeiten ein Käufer für diese Summe finden wird, könnte Schalke schon im Winter bei einer niedrigeren Summe schwach werden. Das berichtet die „Sport Bild“.

Geld für neue Spieler?

Ein weiterer Vorteil für die Knappen und Vorstand Jochen Schneider wäre, dass man mit dem Geld in den Kader investieren könnte. Hält die Erfolglosigkeit weiter an, sind Verstärkungen unabdingbar, wenn man den Abstieg vermeiden will.

Jedoch wäre dies eben nur mit Geld aus einem Kabak-Transfer möglich. Ebenjener Kabak, der gegen Mainz sein Comeback geben darf. Zuvor fehlte er fünf Spiele gesperrt. Das Krisenduell könnte einen Hinweis auf seine Zukunft geben. (mh)