FC Schalke 04: „Nein, nein, nein“ – Bei DIESER Frage unterbricht Baum sofort

Schalke 04 trifft am Samstag auf Mainz 05. Das direkte Duell der derzeit schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga.

Viele erwarten, dass der Ausgang des Spiels einen Hinweis auf die restliche Saison geben könnte. Ein Endspiel für den FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Baum will von Endspiel-Diskussionen nichts wissen

Mit dieser Frage wurde auch Manuel Baum vor dem so wichtigen Spiel konfrontiert. Doch noch bevor die Frage auf der Pressekonferenz zu Ende gestellt werden konnte, fiel der S04-Trainer dem fragenden Journalisten ins Wort.

„Nein, nein, nein – das ist kein Endspiel“, lautete seine deutliche Ansage. Dabei wirkte Baum jedoch keineswegs genervt oder unverschämt, er lächelte sogar ein wenig, als antwortete. Die Erklärung, warum er diese Bezeichnung für unpassend hält, lieferte er gleich mit.

Es sei ja immer ganz spannend, mitten in der Saison zu fragen, wie die Spielzeit zu Ende gehe und wer am Ende der Gewinner sei, meint Baum. „Das ist wirklich Glaskugelleserei und das macht keinen Sinn, weil da so viel dazwischen kommen kann“, stellt er dann aber deutlich klar.

Die Wichtigkeit der Partie unterstrich er dennoch, auch wenn er ihr nicht den viel zitierten „Endspiel-“ oder „6-Punkte-Charakter“ zusprechen wollte. Stattdessen komme es für die Königsblauen auf drei grundlegende Dinge an.

Man müsse vor allem über Haltung, Mentalität und Kampf ins Spiel kommen, kündigt Baum an. „Wir wissen ganz genau, was uns da erwartet“, so der 51-Jährige. „Das Spielerische kommt wahrscheinlich erst danach.“

Baum: Mainz-Spiel an sich betrachten

„Das Mainz-Spiel wird jetzt einfach mal isoliert betrachtet. Ich halte überhaupt nichts davon, sich schon im Konjunktiv zu bewegen“, macht er am Ende nochmal deutlich. Dennoch: So ganz außer Acht lassen, kann man die Situation beider Vereine nicht.

Während Schalke aus den ersten sechs Spielen immerhin zwei Punkte holte, erwischte Mainz einen absoluten Katastrophen-Start. Die 05-er sind noch komplett ohne Zähler. Der Verlierer der Partie wird mit der roten Laterne in die Länderspielpause gehen. (mh)