FC Schalke 04 an Bundesliga-Star interessiert: Doch jetzt gibt es Konkurrenz für S04

Aktuell befinden sich die Profis des FC Schalke 04 in der WM-Pause, ehe am 1. Dezember dann die Vorbereitung auf die Rückrunde losgehen wird.

Deutlich mehr Arbeit werden die Verantwortlichen der Königsblauen haben, die nach Verstärkung suchen. Ein Bundesliga-Star, an dem der FC Schalke 04 interessiert sein soll, ist nicht nur bei den Knappen heiß begehrt. Konkurrenz gibt es nämlich aus der Bundesliga.

FC Schalke 04 an Bundesliga-Star interessiert

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg. Unter Trainer Niko Kovac spielt der Offensivspieler keine Rolle mehr und soll im Winter verliehen werden.

Einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinzeitung“ nach wird der FC Schalke 04 als potenzieller Abnehmer gehandelt. Doch der Bundesliga-Aufsteiger ist nicht der einzige Klub, der ein Auge auf Waldschmidt geworfen hat.

So soll auch der 1. FC Köln an dem 26-Jährigen interessiert sein. Waldschmidt wird von Volker Struth beraten, der beste Kontakte in seine Heimatstadt unterhält. Doch sowohl die Schalker als auch die Kölner hätten der Zeitung nach Probleme, das Gehalt des siebenfachen deutschen Nationalspielers zu stemmen.

FC Schalke 04: Gehalt wird zum Problem

Wenn Wolfsburg also Waldschmidt loswerden möchte, müsste man wohl einen Teil des Gehalts selbst übernehmen.

Für Waldschmidt läuft die Saison nicht so, wie er es sich wahrscheinlich erhofft hat. Der 1,81 große Stürmer ist Dauergast auf der Bank und kommt gerade einmal auf sieben Einsätze. Davon stand er nur bei vier Partien in der Startelf. Das letzte Mal, als Waldschmidt auf dem Platz stand, ist allerdings schon eine ganze eine Weile her. Zuletzt spielte der Offensivspieler am 7. Spieltag bei Union Berlin, seitdem kam er unter Kovac nicht mehr zum Zug.

Mit nur 13 Toren gehört Schalke zu den offensivschwachen Mannschaften der Bundesliga. Daher soll in der Offensive Verstärkung her. Vor allem Leihgeschäfte strebt Sportvorstand Peter Knäbel an, da sich der FC Schalke 04 Transfers nicht leisten kann.