Schalke 04: Shootingstar spielt sich ins Rampenlicht! Hat Manga ihn schon im Visier?

Während Schalke 04 nach der 0:2-Niederlage bei Darmstadt 98 den Blick einmal mehr nach unten richten muss, ist das kommende Sommer-Transferfenster bereits ein großes Thema. Einige Verträge laufen aus, Moussa Sylla und Taylan Bulut werden den Klub wohl verlassen. Auch Derry John Murkin ist ein Abgangskandidat – mit diesen drei Stars könnte S04 eine Menge Geld einstreichen.

In diesem Fall müssten Kaderplaner Ben Manga und Co. sich schon frühzeitig um Ersatz für den jeweiligen Abgang bemühen. Sollte Murkin Schalke 04 nach zwei Jahren tatsächlich verlassen, könnte ein Youngster von Arminia Bielefeld hochinteressant werden.

Schalke 04: Bei Murkin-Abgang – ist Oppie ein Kandidat für S04?

Murkin war seit seinem Wechsel zu Königsblau durchweg Stammspieler. Auch wenn er in der laufenden Saison nicht an seine starken Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen kann, führt an dem Briten auf der linken Defensivseite kein vorbei. Ein Abgang wäre für S04 also bitter und doch dürfte ein Murkin-Wechsel auch eine große Chance für die Knappen bieten.

Denn sollte Murkin gehen, könnte man wohl eine Millionenablöse einstreichen. Ein Teil dieses Geld könnte man dann in einen direkten Nachfolger investieren. Ein möglicher Kandidat könnte Louis Oppie von Arminia Bielefeld sein. Der 22-Jährige ist einer der großen Shootingstars in Liga, ist absoluter Stammspieler bei den Ostwestfalen und hat einen großen Anteil am irren Pokallauf der Arminen.

++ FC Schalke 04: Juwel-Hammer offiziell! S04 bedient sich beim Revierrivalen ++

Hannover, Union Berlin, Freiburg und Bremen konnte man bereits ausschalten, nun steht man sensationelle im Halbfinale! Zwei Tore lieferte er in dieser Pokalsaison bereits, acht Torbeteiligungen sind es in der Liga. Oppie steht für eine saubere Technik, einen unglaublichen Offensivdrang und für absolute Dynamik. Sein Gesamtpaket ist enorm interessant.

Wird Oppie zum Sommer-Schnäppchen?

Oppie wechselte 2023 aus der Zweitvertretung von Hannover 96 nach Bielefeld, seinen großen Durchbruch erlebt er in dieser Saison. Für S04 wäre er ein starker und wohl vergleichsweise günstiger Murkin-Ersatz. Oppies Vertrag in Bielefeld läuft 2026 aus, im Sommer könnte man ihn also von der Arminia loseisen. Dazu passt er perfekt in das Profil von Manga: Jung, schon eine gewisse Erfahrung im Profilfußball und noch ein enormes Potenzial.

Weitere News:

Allerdings dürfte sich Oppie durch seine starken Leistungen bei den Ostwestfalen schon auf das Radar einiger Klubs gespielt haben. Sollte Königsblau also tatsächlich Interesse an dem gebürtigen Berliner haben, sollten sich die S04-Bosse beeilen.