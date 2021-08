FC Schalke 04: Dieser Transfer sorgt bei den S04-Fans für Schmerzen – „Hätten ihn nicht abgeben dürfen“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 genießt nicht den schlechtesten Ruf. Sie ist durchaus in der Lage Talente zu fördern.

Ein Juwel ließ sich der FC Schalke 04 jedoch gehen, was die Fans jetzt umso mehr bereuen.

FC Schalke 04: Lennart Czyborra ist zurück in der Bundesliga

Von 2015 bis 2018 spielte Lennart Czyborra in der Jugend des FC Schalke 04. Danach sahen die Verantwortlichen keine Zukunft mehr für ihn beim Pottklub.

Der FC Schalke 04 ließ ihn gehen, jetzt spielt er in der Bundesliga. Foto: IMAGO / Sportimage

Sein Weg führte ihn letztlich bis in die italienische Serie A zum CFC Genua. Jetzt macht seine Karriere einen weiteren Sprung, denn Arminia Bielefeld schnappte sich den Linksverteidiger. Per Leihe und mit einer Kaufoption wird der 22-Jährige diese Saison für die Ostwestfalen auflaufen.

„Er ist ein junger Spieler, der in Deutschland ausgebildet wurde und bereits viel Erfahrungen im Profibereich in den Niederlanden und in Italien sammeln konnte“, sagte Bielefelds Sportgeschäftsführer Samir Arabi.

Der DSC hat mit Lennart Czyborra einen neuen Linksverteidiger ausgeliehen! Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption vom italienischen Serie A-Klub CFC Genua 1893 nach Ostwestfalen. Herzlich Willkommen bei uns, lieber Lennart: https://t.co/d9jmv9SZoL #immerdabei pic.twitter.com/byUBJJxi6N — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) August 24, 2021

Den Fans des S04 schmeckt das gar nicht und sie bedauern die Entscheidung den Youngster damals gehen gelassen zu haben. „Bin aktuell mit Ouwejan auch sehr zufrieden. Trotzdem hätten wir damals bei Czyborra die Option ziehen sollen und ihn nicht nach Bergamo geben dürfen“, schreibt ein Fan bei Twitter.

Während ein ehemaliger Knappe nun also bald in der Bundesliga spielt, müht sich der Pottklub in der zweiten Liga ab.

Schalke unter Zugzwang – Saisonziel rückt in die Ferne

Als Bundesligaabsteiger und Traditionsverein ist das Ziel natürlich der Aufstieg. Doch trotz insgesamt 15 Neuzugängen will sich der Erfolg noch nicht richtig einstellen.

------------------------

Weitere Neuigkeiten zum S04:

FC Schalke 04: Was für ein Drama! Von diesem Traum muss sich Ex-S04-Star Nübel verabschieden

FC Schalke 04: Grammozis in der Zwickmühle! Muss der S04-Trainer DIESEN Plan komplett umstellen?

Max Meyer: S04-Fans spotten über Ex-Star – „Jetzt hat er nix“

------------------------

Gegen Tabellenführer Jahn Regensburg (4:1) erlebten die Königsblauen ein wahres Debakel. Auch die Kritik an Trainer Dimitrios Grammozis wird zunehmend lauter.

Als nächstes geht es gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (28. August, 20.30 Uhr). Wenn dann nicht der Knoten platzt, rückt das Ziel bereits zu einer frühen Phase der Saison in weite Ferne.

Mission Wiederaufstieg: Schalke hofft auf Geld und Derby

Das will der Klub aus Gelsenkirchen natürlich unbedingt vermeiden. Nicht nur für den klammen Geldbeutel wäre ein schneller Wiederaufstieg von Vorteil. Auch den Fans käme es sehr gelegen künftig wieder erste Bundesliga-Spiele gucken zu dürfen. Mit dem Wiederaufstieg, käme auch das Revier-Derby schnell zurück. (cg)