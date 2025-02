Schalke 04: Albtraum-Start für S04-Leihgabe – Nackenschlag kurz nach dem Debüt

Gleich fünf Spieler hat Schalke 04 in diesem Sommer verliehen. All diese Spieler sollen bei anderen Klubs Spielpraxis bekommen, um wieder in Form zu kommen oder sich für einen festen Sommer-Wechsel ins Schaufenster zu stellen.

Diesen Plan verfolgt Schalke 04 auch bei Angreifer Bryan Lasme. Der schnelle Offensivspieler ist an die Grasshoppers Zürich verliehen worden. Nach einem ordentlichen Start folgt nun der erste bittere Rückschlag.

Schalke 04: Lasme erleidet Verletzung

Bei seinem Debüt gegen den FC Sion ist Lasme zur Halbzeit eingewechselt worden. Dort machte er einen sehr guten Eindruck und empfiehl sich für weitere Minuten. Im Spiel danach sammelte er eine knappe halbe Stunde gegen die Young Boys Bern.

Gegen Servette FC stand er überraschend nicht im Kader, anschließend folgte die Begründung: Lasme hatte sich unter der Woche verletzt. Der Franzose zog sich eine Muskelverletzung zu und muss so vorerst kürzertreten. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt.

Sowohl für Lasme als auch für Zürich und S04 ist das natürlich höchst bitter. Schon im Laufe der Hinrunde verpasste er mehrere Partien aufgrund von Verletzungen. Am Saisonanfang verpasste er vier Spiele, Anfang November noch einmal vier. Nun geht seine Leidenszeit auch in Zürich weiter.

Keine Zukunft mehr bei S04?

Erst im Trainingslager hatte sich Lasme wieder in Form gebracht und beim Testspiel gegen den FC Aarau (3:1) mit einem Doppelpack geglänzt. Danach betonte Lasme, dass er gerne auf Schalke bleiben würde. Doch trotz der starken Leistung in dem Test haben Kees van Wonderen und Co. ohne ihn geplant. Ein paar Tage später wurde er dann nach Zürich verliehen.

Sein Start verlief alles andere als optimal. Ein längerer Ausfall wäre ein herber Schlag. So bleibt auch aus S04-Sicht nur zu hoffen, dass Lasme schon in Kürze wieder fit wird und bei den Grasshoppers angreifen kann.