FC Schalke 04: Fans drehen komplett durch – Ex-S04-Keeper muss alles mit ansehen

Als Lars Unnerstall noch für den FC Schalke 04 zwischen den Pfosten stand, durchlebten die Königsblauen erfolgreichere Zeiten, als sie es heute tun. Die Gelsenkirchener eilten von Sieg zu Sieg und qualifizierten sich mehrfach fürs internationale Geschäft.

Nun ist der ehemalige Schlussmann des FC Schalke 04 in den Niederlanden für den FC Twente aktiv. Dort wurde der 32-Jährige nun Zeuge von heftigen Fan-Ausschreitungen im Spiel gegen die Go Ahead Eagles.

FC Schalke 04: Unnerstall mit Sitzschalen beworfen

Am Sonntag (19. Februar) gastierte der FC Twente bei den Go Ahead Eagles in der Eredivisie. Aufgrund der geografischen Nähe der beiden Klubs zueinander wird die Partie in den Niederlanden auch das „Ostderby“ genannt. Wie es Fans aus Deutschland kennen, gab es auch bei der Partie im Nachbarland heftige Ausschreitungen während des Spiels.

Nach 20 Minuten lag das Team von Ex-Schalker Lars Unnerstall bereits mit 0:2 zurück, ehe die Krawalle losgingen. Ein Video auf Twitter zeigt, wie komplett in Schwarz gekleidete und vermummte Menschen hinter dem Tor des Deutschen Sitzschalen aufs Spielfeld warfen. Dies hatte mutmaßlich die Absicht, den Keeper zu treffen. Medienberichten zufolge sollen auch Raketen aufs Feld geworfen worden sein.

FC Schalke 04: Spiel von Ex-Keeper lange unterbrochen

Aufgrund der Tumulte auf den Rängen entschied sich der Schiedsrichter der Partie kurzerhand dazu, das Spiel zu unterbrechen. Gute 20 Minuten dauerte es dann, bis die Spieler aus den Katakomben zurück aufs Feld gingen, um die Partie fortzusetzen. Am Ende blieb es beim 2:0-Sieg für die Heimmannschaft. Das Ergebnis rückt wegen der Gewaltbereitschaft der Fans allerdings in den Hintergrund.

Lars Unnerstall, der Torhüter des FC Twente, spielte von 2008 bis 2014 im Trikot des FC Schalke 04. Während seiner Zeit bei den Königsblauen kam der heute 32-Jährige auf insgesamt 47 Spiele für die erste Mannschaft des nun abstiegsbedrohten Klubs aus der Bundesliga.