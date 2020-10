FC Schalke 04: Matthäus giftet gegen die Königsblauen – „Wie konnte man Schalke nur so zu Grunde richten?“

Gelsenkirchen. Ist dieser FC Schalke 04 überhaupt noch zu retten? Gab es vor dem Derby noch die kleine Hoffnung, ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Dortmund den Negativ-Trend zu beenden, sind die Knappen nun völlig am Boden.

Nach der 0:3-Pleite ist der FC Schalke 04 Opfer einiger verbaler Attacken geworden. Auch Sky-Experte Lothar Matthäus nimmt sich nicht zurück – und schießt nun ordentlich gegen den Verein.

FC Schalke 04 für Matthäus sicherer Abstiegskandidat

Der FC Schalke 04 bleibt weiterhin ein großes Thema in der Bundesliga. Nach fünf Spielen hat das einstige Schwergewicht lediglich einen Punkt auf dem Konto – nur Mainz 05 ist noch schlimmer dran. Hoffnung gibt es aktuell wenig, den Königsblauen steht ein Kampf um den Klassenerhalt bevor.

Matthäus findet deutliche Worte für den FC Schalke 04. Foto: imago images/Team 2

Das sieht auch Matthäus so, der im neusten Teil seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“ bei Sky ordentlich gegen die Schalker giftet. „Schalke ist zum heutigen Tag ein sicherer Abstiegskandidat. Dass sie im so wichtigen Revier-Derby, dem Spiel der Spiele für Verein und Fans, überhaupt keine Chance hatten, ist eine Bankrotterklärung“, beginnt er mit harten Worten.

----------------

Schalkes bisherige Saison-Bilanz:

0:8 gegen Bayern München

1:3 gegen Werder Bremen

0:4 gegen RB Leipzig

1:1 gegen Union Berlin

0:3 gegen Borussia Dortmund

--------------

Aber wie kann Schalke sich aus dem Abwärtstrend befreien? Große Hoffnungen hat der Rekordnationalspieler dafür nicht. Stattdessen schreibt er: „Das Einzige, woran sich die Schalker noch klammern können, ist der Fakt, dass wir erst fünf Spieltage hinter uns haben und theoretisch genügend Zeit bleibt, um Punkte zu holen.“ Es klingt fast schon nach Galgenhumor.

Auch gegen den BVB war nichts zu holen. Foto: imago images/Poolfoto

Das Ziel müsse es sein, zwei Vereine zu finden, die man nach 34 Spieltagen hinter sich lassen könne. Neben Mainz zählt Matthäus auch Köln und Bielefeld als mögliche Kandidaten auf – gegen alle drei muss sich Schalke im direkten Duell noch beweisen.

Es seien deprimierende Aussichten für einen großen und traditionsreichen Verein, so Matthäus, der anschließend ausspricht, was sich viele Fans vermutlich auch denken: „Wie konnte man den FC Schalke 04 nur so zu Grunde richten?“

Kritik an den Spielern

Auch die Spieler, gegen die sich nach der Derby-Pleite bereits ein Wut-Plakat der Fans gerichtet hatte, nimmt der Weltmeister von 1990 in die Pflicht. „Wenn die Spieler nicht verstehen, was sie Woche für Woche fabrizieren, dann wird aus diesem einst so stolzen Klub in sieben Monaten der Absteiger der Herzen“, so sein knallhartes Urteil.

--------------

-------------

Eine Anspielung auf die „Meister der Herzen“ von 2001. Sie erinnert die Schalker mehr denn je an die einst glorreichen Zeiten des Vereins. Gelingt auch am Freitag gegen Stuttgart kein Sieg, dürfte die Kritik nur noch lauter und vernichtender werden. (mh)