Ex-Schalke-Juwel im freien Fall – kann der große Absturz noch verhindert werden?

Sein Karriere-Aufstieg verlief noch vor wenigen Jahren rasant. Zwischenzeitlich war er der große Hoffnungsträger beim FC Schalke 04, ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste und er danach nie wieder richtig zu seiner alten Form zurückfand. Nun droht der nächste ganz dicke Karriereknick.

2021 kam Soichiro Kozuki erst nach Deutschland, wurde vom FC Düren in die Regionalliga West geholt. Nur ein Jahr später wechselte er in die U23 des FC Schalke, durfte wenig später bei den Profis debütieren und sorgte kurzzeitig für Furore. Mittlerweile kickt er bei 1860 München – dabei droht den Löwen der Supergau.

Ex-S04-Talent Kozuki mit 1860 im Abstiegsstrudel

Im Münchener Stadtteil Giesing wankt ein ehemaliger Fußballriese Deutschlands wieder gewaltig. 1860 München steckt in einer tiefen Krise – finanziell und sportlich. Seit Jahren träumen die Löwen von der Rückkehr in die zweite Bundesliga, waren in den letzten Saisons immer mal wieder recht nah dran. Doch nun droht es in die ganz andere Richtung zu gehen.

Nur ein Sieg aus acht Spielen, teilweise desolate Leistungen und eine hoch prekäre Lage – 1860 steckt tief im Abstiegskampf. Während vieler Vereine dort unten mittlerweile regelmäßig punkten, zeigt die Formkurve der Münchener immer weiter nach unten. Einen Punkt hat 1860 nur noch Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Und auch unter der Woche setzte es zuletzt eine Blamage.

Trotz nomineller Startelf hat die Mannschaft von Patrick Glöckner gegen die eigene U21, die in der fünften Liga kickt, mit 0:1 verloren. Die Krise nimmt immer heftigere Ausmaße an. Mittendrin: Ex-S04-Juwel Kozuki, der zu Beginn des Jahres 2023 als großer Hoffnungsträger des Pottklubs gefeiert worden ist. Fünf Spieltage hintereinander stand er in Liga eins in der Startelf, erzielte in diesen fünf Spielen gar das einzige Tor der Knappen beim 1:6 gegen RB Leipzig. Dann folgte eine bittere Sprunggelenksverletzung – in der Folge fand er nicht mehr zu seiner alten Form zurück.

Drittliga-Rettung oder der totale Absturz?

Im Januar 2024 ging es für den 24-jährigen Japaner zunächst nach Polen, ehe 1860 den schnellen Offensivakteur im September zurück nach Deutschland holte. In 19 Ligaspielen kommt Kozuki auf magere drei Torbeteiligungen, dazu hat er mittlerweile seinen Stammplatz verloren. Eine harte Situation – für ihn, aber auch für den gesamten Klub.

Den Löwen bleiben noch einige Spiele, um die Katastrophe zu verhindern. Die Trendwende sollte zügig eingeleitet werden. Die anderen Teams im Abstiegskampf haben zuletzt gezeigt, dass die punkten und siegen können, 1860 nicht wirklich. Es liegt nun unter anderem auch am Ex-S04-Talent Kozuki,, dass der große Traditionsklub aus München nicht in die Bedeutungslosigkeit, in die Regionalliga, abstürzt.