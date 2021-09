FC Schalke 04: Schock in der Länderspielpause! ER kommt schon wieder verletzt zurück

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04!

Schock beim FC Schalke 04! Ein Nationalspieler muss vorzeitig wegen einer Verletzung die Länderspielpause abbrechen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Da hat die Länderspielpause gerade erst angefangen und schon muss ein S04-Star verletzt von der Nationalmannschaft abreisen. Wird er dem FC Schalke 04 jetzt lange fehlen?

FC Schalke 04: Schock in der Länderspielpause!

Wie die japanische Nationalmannschaft mitteilte, wird Kou Itakura verletzungsbedingt die Länderspielreise vorzeitig beenden und nach Deutschland zurückkehren. Wenig später hat Schalke die Verletzung bestätigt.

„Itakura wird voraussichtlich am Freitag (3.September) wieder auf Schalke sein. Es folgen Untersuchungen und anschließend eine genaue Diagnose“, heißt es in der Mitteilung.

Das japanische Team bestreitet zwei wichtige Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Am Donnerstag (2. September) spielt Japan gegen Oman und am 7. September gegen China. Beide Partien dann ohne Schalkes Itakura.

S04-Star verletzt von der Nationalmannschaft abgereist

Der S04-Star wurde am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf in der Schlussphase ausgewechselt, da er immer wieder am Boden lag. Ob er sich da schon verletzt hat und so zur Nationalmannschaft gereist ist, oder einfach die Fitness fehlte, darüber kann nur spekuliert werden.

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

Ein Ausfall wäre jedenfalls sehr bitter für Schalke, denn Itakura spielt in den Plänen von Dimitrios Grammozis eine große Rolle.

Muss der S04 auf Kou Itakura verzichten? Foto: IMAGO / Revierfoto

Das nächste Spiel findet am 12. September gegen den SC Paderborn an. Ob Itakura bis dahin wieder einsatzbereit ist?