FC Schalke 04 mit Hammer-Ankündigung! Das Warten hat für S04-Fans ein Ende

Es galt lange als ein Art Glücksbringer für den FC Schalke 04. Schließlich waren die Königsblauen in der aktuellen Rückrunde in den ersten acht Spielen ungeschlagen – holten dabei sogar zwei Siege und sind seitdem wieder voll im Kampf um den Klassenerhalt dabei.

Die Rede ist vom „This is Gelsen“-Hoodie des FC Schalke 04. Thomas Reis griff in den Partien immer wieder zu dem beliebten Pullover, der den Knappen scheinbar viel Erfolg brachte. Im Fanshop war der Pulli schnell ausverkauft. Die S04-Anhänger mussten sich lange gedulden, bis es endlich die Hammer-Nachricht des Vereins gab.

FC Schalke 04 verkündet Hammer-News

„Ich bin der Hoodie-Typ“, sagte Thomas Reis vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) vor einigen Wochen über den Pullover, der beim FC Schalke 04 sehr gefragt war und immer noch ist. Im Online-Shop des Traditionsklubs war er lange nicht mehr verfügbar. Bis jetzt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Freiburg-Coach Streich mit klarer Ansage vor S04-Spiel – „Habe keinerlei Bedenken“

Nach monatelanger Warterei gab es am Samstag (22. April) dann endlich die erfreuliche Nachricht für die S04-Fans. „Ihr wolltet sie – ihr kriegt sie!“, schreibt der Verein in den sozialen Netzwerken und veröffentlicht die neue „This is Gelsen“-Kollektion, unter der auch der beliebte Kapuzenpullover mit großem Schalke-Wappen auf dem Rücken fällt, den Reis während der Ungeschlagen-Serie lange trug.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Mit dem Erfolg wird auch so ein Pullover verbunden, ist doch sehr schön, wenn er so einen Absatz findet“, ergänzte Reis und erzählte die Geschichte, wie er auf das Kleidungsstück aufmerksam gemacht wurde: „Meine Frau hat entdeckt, dass er vom Verein angeboten wird. Ich bin dafür bekannt, dass ich gern die Sachen des Vereins anziehe. Und es hat funktioniert, dass ich ein Exemplar bekomme.“

Beliebte Kollektion wieder verfügbar

So wollten auch die Fans des FC Schalke 04 das beliebte Kleidungsstück tragen. Doch im Online-Shop wurde der Pulli unter „nicht mehr verfügbar“ aufgeführt. Nun aber haben die Anhänger wieder die Möglichkeit, den „This is Gelsen“-Glückspullover zu kaufen.

Aber auch hier müsste man sich beeilen. Einige Größen sind bereits ausverkauft. „Und L sofort wieder ausverkauft. Ich liebe unsere Fans, aber seid doch mal bitte langsamer als ich“, scherzt ein Fan mit weinendem Auge auf Twitter. Andere waren schneller und konnten sich schon was holen. „Schon bestellt“, freut sich eine glückliche Anhängerin. „Der weiße Hoodie wurde gerade eingekauft“, schreibt ein anderer Fan.

Mehr News für dich:

Einen Hinweis gibt es vom FC Schalke 04 aber dann auch noch: In den S04-Fanshops vor Ort wird die Kollektion erst im Laufe der kommenden Woche wieder erhältlich sein. Bis dahin gibt es sie nur online.