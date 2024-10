Schalke 04: Rückkehr als Trainer? Jetzt bringt sich ein Ex-Star selbst ins Spiel

Am Mittwoch (2. Oktober) kehrt die Champions League auf Schalke zurück! Der ukrainische Top-Klub Shaktar Donetsk trägt seine Königsklassen-Heimspiele in dieser Saison in der Veltins Arena aus. Das erste Spiel im Stadion von Schalke 04 wird vor allem für einen Akteur etwas ganz Besonderes.

Donetsk wird sein erstes Heimspiel gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo austragen. Dabei kommt es zu einer großen Rückkehr: Ex-Schalke-04-Akteur Sead Kolasinac wird mit Atalanta zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehren.

Schalke 04: Kolasinac träumt von erneuter S04-Rückkehr

Trotz seines kurzen und äußerst bitteren Intermzezzos in der Rückrunde 2021, an dessen Ende Kolasinac gemeinsam mit Königsblau abstieg, gehört der Bosnier noch zu den absoluten Fanlieblingen auf Schalke. Dementsprechend herzlich dürfte der Verteidiger, der im vergangenen Jahr mit Atalanta die Europa League gewinnen könnte, in „seinem zu Hause“ begrüßt werden.

Für Kolasinac ist die Veltins Arena und der S04 noch immer etwas ganz Besonderes. „Schalke ist meine Nummer eins. In der Arena durfte ich meine ersten Schritte im Profifußball gehen. Hier ist der Verein zu Hause, für den mein Herz schlägt. Schalke liebt oder hasst man: Ich liebe Schalke halt“, erklärte der Ex-Schalke-Profi gegenüber „WAZ“.

++ FC Schalke 04: Trainer-Hammer aus dem Nichts! Plötzlich kommt der nächste Weltstar ins Spiel ++

Er liebt diesen Verein und die Menschen rund um den Verein so sehr, dass er sich sogar eine abermalige Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen könnte, wie er selbst verriet. „Wenn ich gesund bleibe, will ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ich mir das aber natürlich vorstellen. Aber eine Rückkehr wäre ja auch nach meiner Laufbahn denkbar“, so Kolasinac über ein mögliches Comeback bei S04.

„Kola“ in Zukunft Co-Trainer bei Elgert?

In den vergangenen Jahren sind auf Schalke so manche Personen ausgetauscht und ersetzt worden. Nur eine Konstante ist auf Schalke stets geblieben: U19-Coach Norbert Elgert, der unter anderem Kolasinac groß gemacht hat. Sein Ex-Schützling hat noch immer einen ganz engen Draht zu Elgert. „Ich habe Norbert Elgert schon ein paar Mal gesagt, dass er auf jeden Fall noch einige Jahre U19-Trainer bleiben muss, weil ich unbedingt sein Co-Trainer werden möchte“, so der Ex-S04-Profi.

Weitere News:

„Er lacht dann immer und sagt, dass er mir das nicht versprechen kann“, ergänzte er. Fakt ist: Kolasinac träumt von einer S04-Rückkehr. Zunächst wird er im Rahmen des CL-Spiels gegen Donetsk nach Gelsenkirchen zurückkommen.