FC Schalke 04: Irres Gerücht – kehrt ER zurück zu Königsblau?

Gelsenkirchen. Über diese Rückkehr würde sich wohl jeder Fan des FC Schalke 04 freuen! Ein langjähriger Publikumsliebling soll bei seinem aktuellen Klub auf der Abschussliste stehen.

Der FC Schalke 04 beobachtet die Entwicklung einem Bericht zufolge genau!

FC Schalke 04: Spektakuläre Star-Rückkehr?

Medienberichten zufolge will der FC Arsenal im kommenden Sommer einen kleinen Umbruch wagen. Mehrere Spieler stehen deshalb wohl auf der Abschussliste der „Gunners“. Neben den ehemaligen BVB-Profis Henrikh Mkhitaryan und Sokratis soll auch der Ex-Schalker Sead Kolasinac unter genauerer Beobachtung stehen.

Fanliebling Kolasinac (Mitte) mit Schalke-Fans in der Nordkurve. Foto: imago/Eibner

Vor allem die vermehrten Verletzungsprobleme und das hohe Gehalt des Linksverteidigers sollen den Arsenal-Bossen Sorgen bereiten. Ein Abgang im Sommer sei deshalb nicht ausgeschlossen. Wie der Journalist Marcin Borzecki vom größten polnischen Sportsender „TVP Sport“ erfahren haben will, sollen die Schalker jetzt sogar schon Kolasinacs Berater kontaktiert und Bereitschaft signalisiert haben, Kolasinac zurückzuholen.

Demnach sei Schalke sogar bereit, knapp 20 Millionen Euro für den bulligen Außenverteidiger auf den Tisch zu legen. Eine Summe, die bei der aktuellen Existenzbedrohung der „Knappen“ in der Corona-Krise irrwitzig erscheint. Kolasinac müsse dem Bericht zufolge deshalb auch eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen.

Auch, wenn es sich viele Fans wohl wünschen würden: Eine Kolasinac-Rückkehr erscheint wegen der finanziellen Lage des FC Schalke 04 derzeit nahezu ausgeschlossen. In einem Fan-Talk deutete Finanzvorstand Peter Peters zuletzt an, welche Art Transfersommer den Klub wohl erwarten: „Neuverpflichtungen ohne Geld“, das sei die Devise für Sportvorstand Jochen Schneider. 20 Millionen sind da das krasse Gegenteil. (the)