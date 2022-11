FC Schalke 04 lässt Bombe platzen – Juwel unterschreibt Mega-Vertrag

In den vergangenen Jahren war der FC Schalke 04 dafür bekannt, Spieler aus der Knappenschmiede zu den nächsten großen Stars zu entwickeln. Manuel Neuer, Leon Goretzka oder auch Julian Draxler sind drei Spieler, welche über die Knappenschmiede den Sprung in den internationalen Fußball geschafft haben.

Nun hat der FC Schalke 04 bekanntgegeben, dass das nächste Juwel aus den Jugendjahrgängen einen langfristigen Vertrag beim Bundesligisten unterschreibt. Die Rede ist von Assan Ouédraogo.

FC Schalke 04 bindet Mega-Talent

Wie der Tabellenletzte bekanntgegeben hat, hat Assan Ouédraogo einen langfristigen Fördervertrag bei den Gelsenkirchenern unterschrieben. Dieser beinhaltet die Option für den Verein, den Vertrag zu einem Lizenzspielervertrag mit Laufzeit bis 2027 umzuwandeln.

Der erst 16-jährige Offensivspieler ist bereits seit 2014 ein Teil der Knappenschmiede. Mit der U17 wurde er in der vergangenen Saison deutscher Meister. In den 23 absolvierten Spielen steuerte er neun Tore und zwölf Assists bei. Seit dieser Saison läuft er für die U19-Mannschaft auf. Für diese gelangen Ouédraogo in zehn Pflichtspielen sieben Tore und eine Vorlage.

FC Schalke 04 ist gespannt auf Entwicklung

In der offiziellen Pressemitteilung des Vereins kam auch der Direktor der Knappenschmiede und Entwicklung, Matthias Schober, zu dem neuen Vertrag des 16-Jährigen zu Wort. „Assan bringt unheimlich viel mit, um im Profifußball erfolgreich zu sein: Er ist groß, dynamisch, technisch versiert und mit einer hohen Spielintelligenz ausgestattet. Körperlich muss er sicherlich noch zulegen, aber das ist ganz normal in seinem Alter“. Anschließend verspricht er: „Wir werden ihn dabei unterstützen, gemeinsam die notwendigen Schritte in den kommenden Jahren zu gehen, damit er sein volles Potenzial auch auf den Platz bringen kann.“

Auch Peter Knäbel äußerte sich zu der Beförderung des Talents: „Wir blicken auf interessante Jahrgänge mit einigen vielversprechenden Talenten, die in den kommenden Jahren in die Lizenzmannschaft vorstoßen können. Trotz Abstieg und Corona hat der Vorstand den Etat der Knappenschmiede stabil gehalten, das wird sich in den kommenden Jahren auszahlen. Assan Ouédraogo ist ein Beispiel für die wertvolle Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weiter verlaufen wird.“