FC Schalke 04: Klublegende vor großem Karriereschritt – er soll HIER aufräumen

Klaas-Jan Huntelaar ist zweifellos eine der größten Legenden in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Schalke 04. Während seiner ersten Phase, wo er seine Fußballschuhe für die Königsblauen schnürte, durchlebte der Klub noch bessere Zeiten. Immer wieder qualifizierten sich die Schalker mit ihm für das internationale Geschäft und konnten 2011 sogar den DFB-Pokal gewinnen.

Im Sommer 2021 beendete der Niederländer dann seine Karriere und arbeitete fortan als Berater für das Management von Ex-Klub Ajax Amsterdam. Nun könnte dem ehemaligen Star des FC Schalke 04 ein neuer Job winken.

FC Schalke 04: Huntelaar winkt neuer Job

Wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ berichtet, könnte Klaas-Jan Huntelaars schon bald seinen ersten hauptamtlichen Job im Fußballmanagement antreten – und zwar bei der AS Monaco. Dem Bericht zufolge soll der Klub aus der Ligue 1 den Niederländer als Nachfolger von Laurence Stewart ins Auge gefasst haben.

Dieser war bislang der technische Direktor der Monegassen, wechselt allerdings mit dem Jahreswechsel zum FC Chelsea. Laut der Zeitung aus den Niederlanden sei allerdings nicht klar, ob der ehemalige Schalker zu einem Wechsel bereit wäre.

FC Schalke 04: Mehr Verantwortung für Huntelaar?

Seit seinem Karriereende war Huntelaar als Berater für Gerry Hamstra bei Ajax Amsterdam tätig. Dieser ist der Nachfolger von Marc Overmars, der bei den Niederländern entlassen wurde. Hamstra unterstützt der ehemalige Stürmer beratend. Als alleiniger Technischer Direktor hätte der 39-Jährige in Monaco wahrscheinlich mehr Verantwortung, als er es jetzt hat.

In seinen zwei Amtszeiten lief Huntelaar insgesamt 249-mal für den FC Schalke auf. In diesen gelangen dem Stürmer 128 Tore und 36 Vorlagen. Nach seinen ersten sieben Jahren in Gelsenkirchen von 2010 bis 2017 wechselte der Niederländer im Januar 2021 von Ajax Amsterdam zurück zu den Königsblauen. Den drohenden Abstieg konnte Huntelaar allerdings auch nicht mehr abwenden.