FC Schalke 04 – KFC Uerdingen: Maximale Demütigung für S04 – ausgerechnet BVB-Legende Großkreutz trifft

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Schalke 04. Nach der bitteren Niederlage am Wochenende gegen Verl stand am Dienstag mit Schalke 04 gegen KFC Uerdingen bereits der nächste Test für die Blauweißen an.

Im heimischen Parkstadion traf der FC Schalke 04 auf KFC Uerdingen. Statt der gewünschten Wiedergutmachung setzte es aber gleich die nächste Pleite gegen einen Drittligisten. Dazu traf ausgerechnet ein Ex-BVB-Star.

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen im Live-Ticker

Schalke präsentierte sich besonders in der ersten Halbzeit überraschend schwach, geriet noch vor der Pause mit 0:2 in Rückstand. Danach wurde, wie in Testspielen üblich, kräftig durchgewechselt – nur Fährmann blieb bei den blauweißen auf dem Feld. Doch was dann folgte, war die maximale Demütigung für die Königsblauen. Als Uerdingen einen Elfmeter zugesprochen bekam, nahm sich BVB-Legende Kevin Großkreutz der Sache an und traf gegen den verhassten Rivalen. Die Saison hat noch nicht mal begonnen und brennt es auf Schalke wieder lichterloh.

Hier gibt es alle Highlights der Partie FC Schalke 04 gegen KFC Uerdingen zum Nachlesen.

----------------

Aufstellung in der ersten Halbzeit:

Fährmann - Becker, Kabak, Stambouli, Mendyl – Rudy, Serdar, Bozdogan – Harit, Uth – Skrzybski

Aufstellung in der zweiten Halbzeit:

Fährmann – Schöpf, Thiaw, Nastasic, Oczipka – Mercan, Boujellab – Matondo, Kutucu, Raman – Burgstaller

-----------------

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Pusch (4.), 0:2 Ooijen (25.), 0:3 Großkreutz (73.), 1:3 Kutucu (88.)

----------------

90.: Feierabend! Schalke blamiert sich erneut gegen einen Drittligisten. Die Elf von Trainer David Wagner wirkte fast über die komplette Spielzeit plan- und hilflos.

88.: TOOOR für Schalke!

Kutucu mit den ersten Schalker Treffer.

83.: Oczipka mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Burgstaller verlängert gefährlich, aber scheitert am gut parierenden Keeper.

82.: Schalke wirkt lustlos, erledigt. Im Strafraum fühlt sich keiner zuständig, Uerdingen kommt nach einem Gedränge noch zum Abschluss aus sechs Metern. Nastasic hätte längst klären können.

80.: Maroh sieht beim KFC Gelb für ein taktisches Foul.

79.: Schöpf macht eine Vorwärtsbewegung der Knappen erst langsam, sucht dann zu lange nach einer Anspielstationen und spielt einen Fehlpass.

76.: Ein KFC-Freistoß geht knapp über das Tor.

73.:TOR für Uerdingen.

Großkreutz nutzt die Chance zur Provokation und trifft.

73.: Elfmeter für Uerdingen!

71.: Guter Pass in den Lauf von Matondo, der sich dann viel Zeit nimmt, um den Ball auf den linken Fuß zu legen. Sein Schlenzer geht am Tor vorbei.

66.: Jetzt bekommt auch der KFC mal wieder eine Chance. Mörschels Flachschuss geht jedoch am Kasten von Ralf Fährmann vorbei.

61.: Die Gäste wechseln. Jetzt kommt auch Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz aufs Feld.

58.: Das muss der Anschlusstreffer sein. Schalke scheitert nach einem starken Pass von Oczipka jedoch mehrfach aus kurzer Distanz.

55.: Starkes Pressing von S04! Nachdem Raman den Ball abfängt, schickt er Kutucu allerdings viel zu weit. Chance vertan.

54.: Thiaw kommt mit dem Kopf an einen S04-Freistoß, setzt den Abschluss aber übers Tor. Hinter ihm hätte Nastasic möglicherweise mehr draus machen können.

52.: Die zweite Schalker Elf wirkt organisierter und überlegen. Kann sie das auch in Tore ummünzen? Kutucus Versuch aus der Distanz kommt zentral auf den Keeper – kein Problem.

47.: So geht Blau-Weiß die zweite Hälfte an:

Fährmann – Schöpf, Thiaw, Nastasic, Oczipka – Mercan, Boujellab – Matondo, Kutucu, Raman – Burgstaller

46.: Weiter geht es! Schalke hat zehn Mal getauscht.

45.: Halbzeit! Das war nichts. Eine blamable Vorstellung der Schalker! Nach dem Pfiff zur Pause gibt es Diskussionsbedarf bei Stambouli und Fährmann, Harit schießt den Ball wütend ins Nirwana.

41.: Schalke kommt jetzt zumindest mal regelmäßig vors Tor. Aber gut ist das, was dann dort passiert, nicht. Immer wieder kommt ein Fuß der KFC-Kicker dazwischen.

38.: Wie schon in der schwachen Rückrunde der Knappen ist Bozdogan einer, der tortzdem das ein oder andere Highlight beschert. Diesmal setzt er sich gut im Strafraum durch, haut die Kugel dann aber knapp neben das Tor.

37.: KFC-Spieler Wagner sieht Gelb wegen eines taktischen Fouls an Uth.

36.: Nächste dicke Chance für den Krefelder Osawe, der nur einschieben muss, aber über den Ball steigt. Es könnte hier 1:5 stehen.

34.: Pfostenknaller!

Can Bozdogan setzt einen Freistoß aus der Distanz rechts ans Torgehäuse.

29.: Jetzt bricht Chaos aus. Schalke bringt kaum einen Pass an den Mann, läuft erneut in einen einfach Konter. Diesmal hat das eine Ecke zur Folge.

25.: TOOOOR für Uerdingen!

Das ist wirklich schlecht von S04. Ein Ball in die Spitze und die gesamte Hintermannschaft ist überspielt. Ein Uerdinger legt nochmal quer und Ooijen schiebt ein.

24.: Im Strafraum kommt Mark Uth zu Fall. Das war allerdings viel zu wenig für einen Elfmeter.

22.: Die nächste Chance für Uerdingen. Osawe kann sich gegen Stambouli durchsetzen und läuft erneut völlig frei auf Fährmann zu. Wieder pariert Fährmann stark. Fahrlässige Defensivarbeit der Schalker!

18.: Erster Abschluss der Königsblauen nach 18 Spielminuten. Boszdogan setzt den Versuch aus der Distanz aber rechts unten daneben.

17.: Was für ein riskantes Ding von Kabak. Im Aufbauspiel landet ein Pass des jungen Inneverteidigers beim Gegner, der alleine auf Fährmann zulaufen kann. Im Eins-gegen-Eins behält dieser jedoch die Oberhand.

15.: Schalke hat oft den Ball, gegen den Drittligisten aber keine Idee für einen gefährlichen Angriff.

9.: Hartes Einsteigen vom Torschützen Pusch: Wegen eines harten Fouls an Stambouli sieht er Gelb.

7.: Das sieht wieder mal nicht gut aus in der Schalker Defensive. Beim Tor muss sich auch Mendyl eine Mitschuld geben, der ein schlechtes Stellungsspiel zeigt und dann auch noch Abseits reklamiert.

4.: TOOOR für Uerdingen!

Und wieder gerät S04 in Rückstand. Fährmann sit sich unsicher, ob er herauslaufen soll oder im Tor bleibt. Pusch nutzt das für einen Heber in die Maschen. 1:0 aus Sicht der Gäste.

3.: ... die jedoch nichts einbringt.

2.: Schalke kommt mit einem Freistoß vor das Tor von Uerdingen. Becker erreicht die Flanke zwar nicht, aber der KFC-Keeper klärt zur Ecke.

1. Minute: Anpfiff! Der dritte Test der Schalker läuft. Wird die Mannschaft von Trainer David Wagner die Blamage gegen Verl wiedergutmachen?

----------------

17.47 Uhr: Brisant: Laut „WAZ“ ist Weston McKennie nicht auf dem Spielberichtsbogen gelistet. Heute war bekannt geworden, dass der FC Southampton wieder mit dem Schalker verhandelt. Ein Wechsel bahnt sich an. Offiziell laboriert der US-Amerikaner an Patellasehnenproblemen. Markus Schubert ist erst seit heute wieder im Mannschaftstraining, wird erstmal geschont.

17.30 Uhr: Jetzt ist die Aufstellung bekannt! Schalke spielt so: Fährmann - Becker, Kabak, Stambouli, Mendyl – Rudy, Serdar, Bozdogan – Harit, Uth – Skrzybski

14.55 Uhr: Bei der Begegnung im Parkstadion könnte auch ein großer Rivale des S04 auf dem Platz stehen. Kevin Großkreutz, Herzblut-Dortmunder, steht bei den Krefeldern unter Vertrag. Zwar soll der Defensivmann noch vor der neuen Saison aussortiert werden, in Testspielen darf er dennoch mitwirken.

12.16 Uhr: David Wagner jedenfalls hat deutlich klar gemacht, was er von seinen Spielern im Testspiel erwartet. „Man darf das besser machen, auch wenn man müde ist”, sagte er nach der Niederlage gegen Verl. Darauf wird er heute sicherlich auch besonders achten.

Dienstag, 18. August, 7.31 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Erneut heißt es für Schalke Matchday. Wie wird die Abwehr der Knappen heute aufgestellt sein?

15.23 Uhr: Nach dem Vorbereitungsspiel geht es für die Schalker am kommenden Freitag ins Trainingslager nach Österreich. Jedoch wird S04 dieses nicht wie gewöhnlich in Mittersill sondern in Längenfeld verbringen. Die Hintergründe dazu gibt es hier >>>

13.48 Uhr: Was die Fans der Knappen besonders freuen dürfte: Wie schon am Samstag sind auch gegen den KFC bis zu 300 Fans beim Testspiel zugelassen. Die Zeit der Geisterspiele geht damit langsam dahin.

12.32 Uhr: Beim Test gegen Verl fehlten den Knappen Sebastian Rudy und Markus Schubert. Rudy habe vor der Partie „etwas Muskuläres gespürt“, hieß es von Wagner. Daher habe man kein Risiko eingehen wollen. Eine Rückkehr gegen Uerdingen scheint machbar. Auch Schubert musste wegen einer Erkältung kürzer treten.

--------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

--------------------

10.21 Uhr: Gegen Verl kassierte Schalke in 60 Minuten satte fünf Gegentore und verlor das Spiel nach insgesamt 120 Minuten mit 4:5. David Wagner fasste das Ganze so zusammen: „Wir hatten gute Offensiv-Aktionen, haben aber sehr naiv verteidigt und hatten viele technische Fehler.”

Montag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Schalke 04 gegen KFC Uerdingen. Schalke hat nach der Pleite gegen Verl einiges wiedergutzumachen. Gelingt das? Die Antwort gibt es gegen Uerdingen.

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 18. August 2020, 18.00 Uhr

Ort: Parkstadion (Gelsenkirchen)