FC Schalke 04: Bundesliga-Verteidiger spekuliert mit Wechsel – schnappt der S04 zu?

Nach der kurzen WM-Pause befindet sich der FC Schalke 04 wieder voll im Mannschaftstraining. Die Königsblauen wollen sich bestens auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereiten, um den Klassenerhalt zu packen.

Damit das gelingt, muss Verstärkung für den FC Schalke 04 her. Auf einigen Positionen wollen die Königsblauen neue Spieler verpflichten. Vor allem in der Defensive gab es große Probleme. Da wird man natürlich hellhörig, wenn ein Bundesliga-Verteidiger aus der oberen Tabellenhälfte plötzlich offen über einen möglichen Vereinswechsel spricht. Ob Schalke da zugreift?

FC Schalke 04: Verteidiger spekuliert mit Wechsel

Mit 32 Gegentoren hat der S04 die zweitschlechteste Abwehr nach 15 Bundesliga-Spieltagen – nur der VfL Bochum hat noch mehr Gegentore (36) kassiert. Die Defensive ist eine große Baustelle beim Aufsteiger. Neben schwachen Abwehrleistungen kam auch noch das Verletzungspech dazu. Auf Thomas Ouwejan (Knie), Leo Greiml (Meniskus-OP), Sepp van den Berg (Bänderriss), Ibrahima Cisse (Muskelverletzung) und Marcin Kaminski (Schnittwunde) konnte S04-Coach Thomas Reis zuletzt nicht zurückgreifen.

Deshalb soll in der Winterpause Verstärkung her. Sowohl in der Offensive will Schalke neue Spieler verpflichte, aber auch in der Problem-Zone Verteidigung schaut sich Sportvorstand Peter Knäbel nach bundesligatauglichen Kickern um.

Einer spekuliert jetzt öffentlich mit einem Wechsel: Keven Schlotterbeck, Bruder von BVB-Star Nico Schlotterbeck. In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger unter Freiburg-Coach Christian Streich auf lediglich 151 Einsatzminuten. Damit ist er überhaupt nicht einverstanden.

Schnappt S04 bei Schlotterbeck zu?

„Ich bin ein wenig enttäuscht über die Spielzeit, die ich bisher bekommen habe. Ich habe mir sehr viel vorgenommen vor dem Saisonstart und die Anzahl der Spielminuten spiegelt meine Erwartungen leider nicht wider“, erklärt Schlotterbeck im Gespräch mit „Transfermarkt.de“. Daher wäre die logische Konsequenz für den 25-Jährigen ein Wechsel im Winter. „Eine Veränderung im Winter ist für mich eine Option, da die letzten Monate leider nicht so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte einfach wieder auf dem Fußballplatz stehen und Fußball spielen.“

Keven Schlotterbeck (l.) vom SC Freiburg will im Winter weg und Spielpraxis sammeln. Foto: IMAGO / Eibner

Und da käme dann S04 ins Gespräch. Die Königsblauen suchen einen Innenverteidiger, Schlotterbeck will mehr Spielpraxis. Da der SCF-Profi seinen Vertrag erst im Juli langfristig verlängert hat, käme lediglich eine Leihe in Frage. Dennoch wäre es für beide Seiten ein mehr als nur sinnvoller Transfer.

Schlotterbeck verriet, dass es an Interessenten nicht mangele. Angebote soll er bereits erhalten haben. „Ich möchte am liebsten in der 1. Bundesliga spielen, aber man kann leider nie genau wissen, was sich auf dem Transfermarkt abspielt. Ich bin für fast alles offen und auch für den Schritt ins Ausland. Es haben schon einige Vereine bei meinem Berater angefragt, aber eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.“ Ob es am Ende dann tatsächlich S04 wird? Ab dem 1. Januar 2023 öffnet sich das Transferfenster.