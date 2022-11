FC Schalke 04: Von wegen Flop! ER könnte im neuen Jahr eine wichtige Rolle spielen

Für die diesjährige Hinrunde hat der FC Schalke 04 ganze 17 Spieler verpflichtet. Mit diesen sollte der Kader für das erste Jahr nach dem Wiederaufstieg so weit verbessert werden, dass der Klub den erneuten Gang in die zweite Liga verhindern kann.

Einer von diesen ist Kenan Karaman. Der türkische Stürmer galt aufgrund seiner wenigen Spielzeit schon als Flop im Königsblauen-Kader. Nun könnte der 28-Jährige allerdings eine wichtige Rolle beim FC Schalke 04 spielen.

FC Schalke 04: Karaman im Aufwärtstrend

Seine erste Spielzeit für die Schalker startete durchwachsen. Unter Ex-Trainer Frank Kramer kam der Türke lediglich in fünf Spielen als Joker zum Einsatz. Viele bezeichneten den Neuzugang deswegen als Flop, doch unter Thomas Reis scheint sich das nun zu ändern.

Seitdem der 49-Jährige bei den Königsblauen an der Seitenlinie steht, hat Karaman alle vier Spiele von Beginn an bestritten. Zwar konnte der 28-Jährige noch keine Torbeteiligung beisteuern, wichtig scheint der 1,89 Meter-Mann allerdings trotzdem zu werden.

FC Schalke 04: Karaman ein zentraler Bestandteil der S04-Offensive

Im vergangenen Sommer wechselte Karaman von Besiktas Istanbul ablösefrei zum FC Schalke 04. Seitdem hat es der Türke noch nicht geschafft eine Torbeteiligung für seinen neuen Klub zu liefern. Kennen tut er die Bundesliga allerdings bereits gut. Schon vor seiner Zeit bei den Königsblauen war der Stürmer für diverse Klubs in Deutschlands höchster Spielklasse aktiv. In insgesamt 111 Spielen in der Bundesliga gelangen ihm 13 Tore und neun Torvorlagen.

Bei Besiktas hingegen war seine Zeit noch weniger von Erfolg gekrönt. In 27 Süper Lig Spielen konnte Karaman nur zwei Tore und zwei Vorlagen erzielen. Auch wenn seine Statistiken nach seinem Wechsel zu den Gelsenkirchenern noch nicht gänzlich überzeugen, scheint er nun doch ein elementarer Bestandteil der Schalker-Offensive zu werden.