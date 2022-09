FC Schalke 04: Talent nicht zu stoppen – S04-Fans mit deutlicher Forderung

In der Aufstiegssaison durfte er schon ein wenig Profiluft beim FC Schalke 04 schnuppern, jetzt werden Forderungen laut, dass Top-Talent Keke Topp sich auch in der Bundesliga beweisen soll.

Denn der Youngster des FC Schalke 04 ist in dieser Saison in glänzender Form. Nicht nur für die Königsblauen, sondern auch für die Junioren-Nationalmannschaft trifft Topp. Ob Cheftrainer Frank Kramer zugeschaut hat?

FC Schalke 04: Talent Topp nicht zu stoppen

Notgedrungen musste der FC Schalke 04 im vergangenen Jahr bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli Keke Topp mitnehmen. Der Youngster feierte neun Minuten vor dem Ende sein Profidebüt für die Königsblauen.

Danach kehrte das Juwel wieder in die Knappenschmiede zurück. Dort zeigt er auch in dieser Saison seine Stürmerqualitäten. In vier Spielen erzielte Topp schon acht Tore für die U19 von Norbert Elgert.

Schalke-Talent Keke Topp (r.) ist in bestechender Form. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Aber auch für die DFB-Junioren knipst der Angreifer. In den beiden EM-Qualifikationsspielen der U19-Nationalmannschaft gegen Armenien (5:0) und Weißrussland (5:1) traf Topp fünf Mal und bereitete zusätzlich einen Treffer vor.

S04-Juwel Topp bald bei den Profis?

Und auch die Schalke-Fans, die in dieser Länderspielpause fleißig die Nationalspieler verfolgen, haben längst von den starken Leistungen von Keke Topp mitbekommen. Da ist es dann auch keine Überraschung, dass der 18-Jährige für die Profimannschaft gefordert wird.

„Wenn der in den nächsten Monaten nicht hochgezogen wird, verzeihe ich das Frank Kramer niemals“, „Der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Könnten wir gut für die Bundesliga gebrauchen“ und „Wieso gibt man ihm nicht eine Chance? Talente blühen auch bei anderen Mannschaften auf“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien.

Ob das S04-Cheftrainer Frank Kramer genauso sieht? Seine Stürmer Simon Terodde und die beiden Neuzugänge Sebastian Polter und Kenan Karaman kommen auf bislang zwei Tore in der Bundesliga. Damit der Klassenerhalt gelingt, muss die Offensive langsam aber sicher anfangen zu treffen. Vielleicht dann irgendwann mit Keke Topp?