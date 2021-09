FC Schalke 04: Fans ungläubig, als sie ausgerechnet IHN im Stadion sehen – „Ein böses Omen“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Zuletzt feierte der FC Schalke 04 zwei Siege in Folge und wollte auch gegen den Karlsruher SC den 7. Spieltag erfolgreich bestreiten. Doch dieser Plan löste sich in Luft auf. Die Königsblauen verloren im eigenen Stadion knapp gegen den Karlsruher SC (1:2).

In der Veltins Arena waren einige Fans des FC Schalke 04 plötzlich völlig erstaunt und etwas verwirrt, als sie auf den Bildschirmen plötzlich einen alten Bekannten sahen.

FC Schalke 04: Fans im Stadion staunen nicht schlecht, als sie IHN sehen

Auf Twitter veröffentlichte ein S04-Fan ein Video aus der Arena. Zu sehen ist auf einem der Bildschirme, auf denen die vielen Werbevideos für den Fanshop laufen, plötzlich David Wagner.

-----------------------------------

FC Schalke 04 – Karlsruher SC 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Choi (1.), 1:1 Simon Terodde (15.), 1:2 Wanitzek (88.)

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Palsson (72.)

-----------------------------------

Der ehemalige S04-Coach ist auf der Aufnahme im Schalke-Shirt zu sehen. Dabei handelt es sich wohl noch um alte Videos zu seiner Zeit in Gelsenkirchen, die der Klub anscheinend noch nicht ausgetauscht hat.

Der S04-Fan erklärt gegenüber DER WESTEN: „Das lief in Dauerschlafe mit alten Werbevideos. Da waren teilweise auch noch Matija Nastasic und Amine Harit zu sehen.“ Beide haben ja bekanntlich den S04 verlassen. Nastasic wechselte nach Italien zum AC Florenz, Harit wurde an Marseille ausgeliehen.

David Wagner schlägt mit den Young Boys Bern Cristiano Ronaldo und Manchester United. Foto: imago images/Sportimage

S04-Fans: „Das war mit Ansage“

David Wagner, der für viele Anhänger der Königsblauen der Hauptschuldige für den Absturz ihres Klubs ist, trainiert aktuell den Schweizer Meister Young Boys Bern. Zuletzt feierte der 49-Jährige einen Riesenerfolg und schockte damit Fußballeuropa (DER WESTEN berichtete).

------------------------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

------------------------------------------------------------

Als die S04-Fans die alten Werbevideos von ihm sahen, kamen sofort schlechte Erinnerungen hoch. Unter dem Twitter-Video kommentiert ein Anhänger: „Ein böses Omen. Das war mit Ansage“ und bezieht sich damit auf die Niederlage gegen den Karlsruher SC noch am gleichen Abend.

Die S04-Fans haben keine guten Erinnerungen an David Wagner. Foto: IMAGO / Team 2

Viele Fans sind verwundert über diese Aufnahmen, andere nehmen es eher mit Humor. Der S04 wird David Wagner wohl auch nach seiner Entlassung nicht los.

Währenddessen sorgte Ex-S04-Star Mesut Özil mit einem Foto wieder für Ärger. Er ließ sich ausgerechnet mit DIESEM Politiker ablichten.

Schalkes Finanzchefin Christina Rühl-Hamers schocke die Tage mit einer Nachricht. Wie diese lautete, liest du hier>>>

FC Schalke 04: Aue schmeißt Trainer raus! Fans haben jetzt DIESE Befürchtung

Bei Erzgebirge Aue war nach dem 7. Spieltag für den Coach Schluss. Das ruft bei den Fans des FC Schalke 04 jetzt eine Sorge hervor!

FC Schalke 04: Fieser Seitenhieb nach 0:7-Pleite gegen Bayern! Bochum-Fans verhöhnen den S04

Der VfL Bochum holte sich am Samstag eine 0:7-Klatsche in der Münchner Allianz Arena ab, doch am Ende verhöhnten sie doch wieder den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Ex-Star Harit zeigt sich gerührt – „Berührt mich sehr“

Bei Olympique Marseille blüht Ex-S04-Star Amine Harit auf. Der Marokkaner äußert sich zu seinem dramatischen Wechsel und wird emotional >>> (oa)