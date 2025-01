Schalke 04 watscht Juwel ab – ausgerechnet IHN trifft es

Bei Schalke 04 tummeln sich derzeit einige Top-Talente. Ben Manga hat viele Youngsters nach Gelsenkirchen gelotst, dazu kommt auch die gute Arbeit der Knappenschmiede wieder mehr durch.

Einer der vielversprechendsten Eigengewächse ist zweifelsohne Luca Podlech. Der Keeper ist Gelsenkirchener durch und durch und mittlerweile im Profi-Kader angekommen. Auf sein Profidebüt für Schalke 04 wird er jedoch wohl noch etwas warten müssen.

Schalke 04: Podlech-Chance nach Karius-Ankunft dahin?

Seit 2016 spielt Podlech auf Schalke, er ist unweit der Veltins-Arena geboren, Schalke ist sein Herzensklub und auch heute noch steht er regelmäßig in der Fankurve. Der 19-Jährige hat schon mehrfach betont, dass er eines Tages die Nummer eins auf Schalke sein und eine Ära prägen möchte.

Laut „Bild“ haben ihm viele intern sogar den Spitznamen „neuer Neuer“ gegeben – die S04-Bosse halten eine Menge von ihm. Erst vor wenigen Wochen hat er seinen auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert. „Schalke ist mein Verein. Ich war schon immer Fan, bin immer regelmäßig ins Stadion gegangen“, erklärte er in diesem Zuge.

++ FC Schalke 04: Tönnies-Hammer? Tillmann-Worte lassen keinen Zweifel ++

Doch nach der Verpflichtung von Loris Karius ist klar, dass Podlech vorerst bei den Amateuren bleibt. Schon das Profi-Trainingslager in der Türkei verpasste er, weil er bei der U23 blieb. Das soll vorerst auch so bleiben. Denn die S04-Bosse trauen ihm noch nicht die Rolle als Nummer zwei zu.

U23-Schritt für Top-Entwicklung?

Derzeit ist Podlech also wohl der größte Verlierer des Karius-Deals. Allerdings dürfte die Sache von den S04-Bossen genaustens geplant sein. Denn Podlech bleibt vor allem wegen der Aussicht auf viel Spielpraxis in der Mannschaft von Jakob Fimpel. In der Rückrunde soll er dort Stammkeeper sein, um seine Entwicklung voranzutreiben.

Weitere News:

Denn Fakt ist: Auf kurz oder lang wird Podlech wohl auch bei den Profis zwischen den Pfosten stehen – nicht nur aufgrund seiner Verbindung zu Königsblau. Podlech ist einer der größten Torwarttalente des Landes. Allerdings ist Geduld die Tugend für den Youngster.