FC Schalke 04: Nach Geraerts-Seitenhieb – Ex-S04-Trainer Reis schlägt zurück

Aufregung beim FC Schalke 04! Was ist genau passiert? Cheftrainer Karel Geraerts setzt neuerdings auf Youngster Ibrahima Cisse, der endlich das Vertrauen bekommt, auf das er seit seiner Ankunft 2022 wartete.

Der Belgier teilte dabei gegen Ex-Trainer Thomas Reis aus. Der ehemalige Coach des FC Schalke 04 reagiert daraufhin umgehend.

FC Schalke 04: Geraerts-Seitenhieb an Reis

Worum geht es genau? Ibrahima Cisse blüht beim FC Schalke 04 endlich auf. Darauf mussten die Königsblauen lange warten, zeigte der Innenverteidiger bisher kaum mal konstant seine Klasse und sein Talent.

Auch interessant: FC Schalke 04: Alle schauen genau hin – Geraerts soll es endlich schaffen

„Wie ich gehört habe, hat es mit den anderen Trainern nicht so gut funktioniert. Das war schwierig für ihn. Jetzt bekommt er das ganze Vertrauen – vom Vorstand, von anderen Spielern, vom Staff und von mir. Das hilft, glaubt es mir. Jetzt bekommt Ibra eine echte Chance“, erklärte Karel Geraerts. Bevor der S04-Coach übernahm, bekam Cisse unter den Ex-Trainern Frank Kramer und Thomas Reis kaum eine Möglichkeit.

Eine Anmerkung, auf die der ehemalige Coach Reis direkt reagierte und sich zur Wehr setzte. „Ich habe immer gesagt, dass Ibra für mich der zweite Bella-Kotchap sein kann, weil er für so eine Karriere alles mitbringt“, stellte Reis gegenüber der „WAZ“ klar.

„Mit keinem Spieler so viel geredet wie mit ihm“

Als Reis noch Trainer beim VfL Bochum war, gelang Armel Bella-Kotchap der Durchbruch bei den Profis und wechselte anschließend für 12 Millionen Euro zum FC Southampton gewechselt. Mit Blick auf Cisse führte der Ex-Coach des FC Schalke 04 noch aus: „Ich habe mit keinem Spieler so viel geredet wie mit ihm. Im ersten Spiel der Zweitliga-Saison in Hamburg habe ich ihm eine Chance gegeben. Jetzt ist er anderthalb Jahre weiter, auch vom Kopf her.“

2022 holte der S04 Cisse ablösefrei von KAA Gent. Seitdem tat er sich extrem schwer, galt sogar als Abgangskandidat. Unter Geraerts hat er aber jetzt die Kurve bekommen und stand in dieser Saison immer auf dem Platz – zweimal durfte er sogar die 90 Minuten durchspielen.

Mehr Nachrichten für dich:

Ex-Trainer Reis wollte es dabei allerdings nicht belassen. „Dass er spielt und es jetzt eine große Chance für ihn ist, kann auch an fehlenden Alternativen liegen, weil zum Beispiel Kalas verletzt ist und in Magdeburg Schallenberg gesperrt war“, merkte der Trainer des türkischen Erstligisten Samsunspor an. Tatsächlich wird Kalas den Knappen noch eine Weile fehlen. Wann er genau zurückkommt, ist unklar. Bis dahin wird Cisse in der Innenverteidigung spielen.