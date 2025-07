Karaman-Ersatz: Geht der FC Schalke 04 jetzt einen drastischen Schritt?

Diese Nachricht traf den FC Schalke 04 ins Mark: Gleich in der ersten Einheit unter dem neuen Trainer Miron Muslic hat sich der Kapitän Kenan Karaman einen Anriss des Meniskus zugezogen. Der Führungsspieler musste am Mittwoch (26. Juni) gar operiert werden und fällt wochenlang aus.

Die große Frage, die sich alle Fans des FC Schalke 04 jetzt stellen? Wie wird Karaman ersetzt? Wer übernimmt die Position von Karaman. Denn Fakt ist: Eigentlich ist der Kapitän für S04 sowohl auf als auch neben dem Platz nicht zu ersetzen.

FC Schalke 04: Rückt Hamache in die Karaman-Rolle?

Karaman wird in jedem Fall große Teile der Vorbereitung verpassen und auch der Saisonstart ist in Gefahr. Es ist durchaus denkbar, dass der Türke die ersten Spiele verpassen wird. Doch wie wird Schalke auf die Verletzung von Karaman reagieren? Verpflichten Frank Baumann und Co. noch einen direkten Ersatz?

Aufgrund der finanziellen Situation dürfte dies alles andere als einfach werden. So könnte eine andere Maßnahme die Lösung sein: Die Rolle und Position intern zu besetzen. Ilyes Hamache könnte ein Kandidat sein, auf der Halbposition zu agieren. Der technisch starke Franzose könnte auf dieser Position als kreativer Spieler aufblühen.

Die Führungsstärke, die Mentalität und die Wichtigkeit eines Karaman wird der 22-Jährige wohl kaum ersetzen können. Doch spielerisch und auf dem Platz könnte er – temporär – ein wenig in die Fußstapfen des Kapitäns treten. Bei dieser Personalie dürfte vor allem das Vertrauen seitens Muslic wichtig werden.

Wie plant Muslic mit Younes?

Ein weiterer Kandidat könnte Routinier Amin Younes sein. Der Ex-Nationalspieler enttäuschte in seiner ersten Saison und passt auf den ersten Blick überhaupt nicht zum Muslic-Fußball. Intensives Pressing, 90 Minuten Vollgas, den Gegner stets stressen – diese Attribute spiegeln eher nicht das Spiel von Younes wider.

Und doch würde er zumindest eine gewisse Erfahrung in das Team bringen und so die Lücke von Karaman ein wenig schließen können. Auch spielerisch könnte er dem S04-Spiel in der Abwesenheit Karamans einiges geben. Doch auch hier die Frage: Setzt Muslic auf ihn?

Dann wäre da noch Aymen Gulasi. Der Youngster war in der abgelaufenen U19-Saison einer der besten Offensiv-Spieler, wurde mit einem Profivertrag belohnt und soll sich im Laufe der Vorbereitung beweisen dürfen. Ihn zeichnet auch eine starke Technik aus. Doch setzt S04 die Hoffnungen in der Offensive in einen 19-Jährigen, der noch keine Profierfahrungen vorzuweisen hat? Es wäre wohl das größte Experiment der drei Optionen.