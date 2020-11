FC Schalke 04: Nächster Tiefschlag! Für IHN gleicht die Saison einer Katastrophe

Gelsenkirchen. Er wollte vom Joker zum Stammspieler werden – stattdessen steht Ahmed Kutucu beim FC Schalke 04 inzwischen komplett hinten an. Das jüngste Wochenende war für den S04-Stürmer der nächste bittere Tiefschlag.

David Wagner musste sich von den Fans des FC Schalke 04 viel anhören, Kutucu stets nur einzuwechseln. Doch unter Manuel Baum sieht es für den Deutschtürken noch düsterer aus.

FC Schalke 04: Ahmed Kutucu völlig außen vor

34 Derby-Minuten – das ist die mickrige Einsatzbilanz des Stürmer-Youngsters in dieser Saison. Auch in der türkischen Nationalelf durfte er mitreisen, aber keine Minute mitspielen.

Für Ahmed Kutucu läuft es beim FC Schalke 04 derzeit äußerst bescheiden. Foto: imago images/RHR-Foto

Beim 1:1 des FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart stand der 20-Jährige nun nicht einmal im Kader, musste stattdessen bei der U23 in der Regionalliga West ran. Sein zweiter Einsatz für die Knappen-Reserve, der erste anstelle einer Profi-Nominierung.

Und es wurde noch bitterer.

----------------------------------

S04-Top-News:

----------------------------------

Beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen lieferte Kutucu unter den Augen des anwesenden Cheftrainers Manuel Baum einen schwachen Auftritt ab.

„Ahmed war selbst nicht zufrieden mit seinem Spiel“

„Man hat gemerkt, dass unsere U23 fast schon gegen eine Profimannschaft gespielt hat. Und, sagen wir mal so, vom Einsatz her war es von allen Jungs gut“, konstatiert Baum nun. „Natürlich hat man es als Stürmer nicht so leicht gegen so eine Qualität und steht als Stürmer in der ein oder anderen Situation ziemlich allein vorne drin.“

„Der Ahmed war selbst nicht zufrieden mit seinem Spiel“, wird der Schalke-Coach noch deutlicher und leitet fluchs auf Nassim Boujellab über, der gegen den RWE eine bessere Leistung darbot.

+++ Ibisevic bisher chancenlos – SO will er den Knappen trotzdem aus der Krise helfen +++

Kutucus Chancen, sich seinem Chefcoach aufzudrängen, sind rar gesät. Weder im Bundesliga-Derby gegen Borussia Dortmund noch im Regionalliga-Derby gegen Rot-Weiss Essen konnte er sie nutzen.

Ahmed Kutucu erlebt bislang eine Saison zum Vergessen.