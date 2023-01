FC Schalke 04: Wiedersehen mit Ex-Spieler? ER soll vor einer Bundesliga-Rückkehr stehen

Findet ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 schon bald seinen Weg zurück in die Bundesliga? Geboren in Gelsenkirchen, ausgebildet in der Knappenschmiede, danach für Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und US Sassuolo aktiv – die Rede ist natürlich von Kaan Ayhan.

Der Innenverteidiger spielt seit einigen Jahren in Italien, liebäugelt offenbar aber mit einer Rückkehr nach Deutschland. Einen passenden Verein soll es ebenfalls bereits geben. Das Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 könnte dann sogar recht schnell zustande kommen.

FC Schalke 04: Talent aus der Knappenschmiede

Er ist eines der Beispiele dafür, was in der Nachwuchsabteilung der Knappen geleistet wird. Seit seinem fünften Lebensjahr kickte Ayhan im königsblauen Nachwuchs. Der Weg durch die Jugendmannschaften wurde belohnt. 2013 feierte er als 18-Jähriger sein Bundesligadebüt für S04.

Noch heute erinnert man sich beim FC Schalke 04 gerne an den Innenverteidiger zurück. Ayhan wurde drei Jahre nach seinem Profidebüt zur Frankfurter Eintracht ausgeliehen, ehe er im Sommer 2018 fest nach Düsseldorf wechselte. Dort ging sein Stern weiter auf und Sassuolo wurde auf ihn aufmerksam. Dieses Kapitel scheint sich nach zweieinhalb Jahren nun aber dem Ende nähern.

Ayhan zurück nach Deutschland?

Laut einem Bericht der „Bild“ würde der 28-Jährige gerne zurück nach Deutschland kommen. Ein Kandidat für die Verpflichtung soll der VfB Stuttgart sein. Dort hat der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth seinen Posten angetreten und muss den VfB vor dem Abstieg retten.

Mit 14 Punkten aus 15 Spielen liegen die Schwaben auf dem Relegationsplatz der Bundesliga und damit in Reichweite des FC Schalke 04 (neun Punkte). Demnach habe es konkrete Gespräche zwar noch nicht gegeben, doch Stuttgart sei für Ayhan eine interessante Station, heißt es bei der „Bild„.

Mögliches Wiedersehen mit dem FC Schalke 04

Sollte der Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, würde es nach über zwei Jahren zum Wiedersehen mit den Knappen kommen. Zuletzt spielte Ayhan im Mai 2020 mit der Fortuna gegen seinen Jugendverein.

Weitere Neuigkeiten für dich:

Das Rückspiel FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart steht am 25. Februar an. Nach einem 1:1 im Hinspiel sind die Schwaben in einigen Wochen in Gelsenkirchen zu Gast. Dann vielleicht auch mit Kaan Ayhan im Gepäck.