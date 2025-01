FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr? Ex-S04-Star bietet sich den Bossen an

Rückholaktionen gab es beim FC Schalke 04 in der Vergangenheit immer mal wieder. Ehemalige Spieler aus der Knappenschmiede oder Fanlieblinge kehrten zu den Königsblauen zurück, um für den Traditionsverein noch einmal aufzulaufen.

Bei den Fans gibt es viele ehemalige Akteure, die sie gerne im Trikot des FC Schalke 04 sehen wollen. Dazu zählt auch Kaan Ayhan. Der gebürtige Gelsenkirchener erklärt, dass er sehr gerne wieder für den S04 spielen würde.

FC Schalke 04: Ex-Star will zu S04 zurück

Er ist in Gelsenkirchen geboren, durchlief die Knappenschmiede und wurde beim FC Schalke 04 zum Profi. Den Durchbruch schaffte Kaan Ayhan bei einem anderen Klub, doch seinen ehemaligen Verein hat er nicht vergessen. Dementsprechend offen ist Ayhan einer Rückkehr gegenüber.

„Ich würde vier, fünf Schritte entgegenkommen, wenn man das irgendwie hinkriegen kann“, betont Ayhan bei „Sky“ über eine mögliche Rückkehr. Aktuell ist er bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Sollte sich die finanzielle Situation bei den Schalkern beruhigen, ist dies durchaus denkbar.

„Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann auf jeden Fall“, so Ayhan weiter. Beim türkischen Verein aus Istanbul ist Ayhan noch bis 2026 gebunden. Danach wäre er sogar ablösefrei zu haben, was den Knappen womöglich am besten passen würde.

Hammer-Rückkehr von Ayhan?

Sollte dies tatsächlich so kommen, wäre es beim FC Schalke 04 eine absolute Hammer-Rückkehr. Ayhan hat in Gelsenkirchen noch Familie, sein junger Bruder Mertcan ist sogar Kapitän der U19-Mannschaft der Schalker. Was wäre das für eine Geschichte, wenn die beiden Brüder im S04-Trikot gemeinsam auflaufen würden!

Für Ayhan würde sicherlich auch die sportliche Situation wichtig sein. Ein Abwehrspieler mit seinen Qualitäten würde wohl ungern in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen. Mit Galatasaray kann er beispielsweise zum dritten Mal in Folge türkischer Meister werden und ist in der Europa League bislang mehr als nur souverän unterwegs.

Es wird sich also schon bald zeigen, ob Ayhan zum FC Schalke 04 zurückkehren wird oder nicht. Den S04-Bossen hat er sich auf jeden Fall schon mal angeboten.