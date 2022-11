FC Schalke 04: Juwel macht deutliche Ansage – löst er ein großes S04-Problem?

Die Position des Torhüters ist beim FC Schalke 04 seit Jahren eine große Baustelle. Seit dem Sommer ist Leihgabe Alexander Schwolow im Tor der Königsblauen, ist aber immer wieder für Unsicherheiten bekannt.

Aber der FC Schalke 04 hat im Sommer auch einen Nachwuchstorwart verpflichtet, der jetzt eine deutliche Ansage macht.

FC Schalke 04: Juwel macht Ansage

Genauer gesagt, handelt es sich um den 21-Jährigen Justin Heekeren, der von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zu den Knappen wechselte. Aktuell kommt der Torwart nur bei der Reservemannschaft des FC Schalke 04 in der Regionalliga West zum Einsatz. Allerdings saß er auch schon in einigen Bundesliga-Spielen auf der Ersatzbank.

Das sei für ihn allerdings kein Problem, denn in der Regionalliga bekommt er regelmäßig Spielpraxis. „Trainer Thomas Reis bekommt so auch noch ein besseres Bild von meiner Spielweise“, sagt Heekeren im „Kicker“-Interview. Für ihn sei es klar gewesen, „dass ich das mache.“

Das soll aber nicht für immer so bleiben. Heekeren hat hohe Ziele und macht jetzt schon eine deutliche Ansage. „Ich will perspektivisch die Nummer 1 werden. Das kann ich klar so sagen. Es ist das Ziel jedes Spielers, auf dem Platz zu stehen. Ich weiß, dass ich dafür Geduld brauche. Das wusste ich aber auch von Anfang an. Ich versuche, mich in jedem Training zu zeigen und in jedem Spiel der U23 100 Prozent zu geben. Das Feedback der Trainer ist positiv. Ich bleibe dran und lerne dazu, um mich stetig zu verbessern. Alles Weitere wird man dann sehen“, erklärt der Youngster.

FC Schalke 04: Lob für Torwart-Routiniers

Der 21-Jährige freut sich, dass er von seinen Torwartkollegen beim FC Schalke 04 viel lernen kann. Mit Michael Langer habe er „das Stellungsspiel perfektioniert. Ralf Fährmann ist wahnsinnig gut in Eins-gegen-Eins-Situationen und Alexander Schwolow ist fußballerisch besonders stark und kann beidfüßig den Ball sehr präzise und hart spielen. Dazu kommt die Erfahrung, die man nicht lernen kann“, schwärmt Heekeren.

Dort will das Torwart-Talent auch irgendwann hinkommen. In dieser Saison dürfte das allerdings noch zu früh kommen. S04 schaut sich im Winter nach einem neuen Torwart um, der den immer wieder schwächelnden Schwolow ersetzen soll. Bis es zum ersten Profi-Einsatz kommt, muss sich Heekeren also weiter zeigen und vor allem gedulden.