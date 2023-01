FC Schalke 04: Ex-Star erinnert sich an legendären S04-Moment zurück – „Das war einfach krass“

Von der Knappenschmiede bis in die Champions League: 14 Jahre lang trug Julian Draxler das Trikot des FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler erlebte bei den Königsblauen Höhen und Tiefen.

Draxler, der heute bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht, debütierte nämlich vor 12 Jahren für den FC Schalke 04 und erinnert sich jetzt an diesen Moment zurück.

FC Schalke 04: Draxler blickt zurück

Der 15. Januar 2011 wird Julian Draxler immer in Erinnerung bleiben. An diesem Tag wurde er nämlich bei der 0:1-Niederlage gegen den Hamburger SV für Ivan Rakitic eingewechselt und feierte sein Debüt für den FC Schalke 04. „Was für eine Ehre“, schreibt das Ex-S04-Talent auf der Plattform „LinkedIn„. „Ich war gerade 17 Jahre alt und kam für Ivan Rakitic in die Partie. Noch heute erinnere ich mich genau an viele Momente.“

Dazu gehört unter anderem auch der, als der damalige S04-Coach Felix Magath ihm nach dem Trainingslager mitteilte, dass er zum Spiel mitfahre. „Wir waren irgendwie 20 Spieler im Team-Hotel und nur 18 hatten Platz im Kader, da hat man am Abend vorher dann durchgerechnet, ob man es ins Team schafft oder nicht“, blickt Draxler zurück.

Julian Draxler erinnert sich an seinem Debüt für den FC Schalke 04 zurück. Foto: IMAGO / Fishing 4

Sei es das Aufwärmen in der Veltins-Arena, die Balljungen, die er gesehen hat, „zu denen man gefühlt vor einem Jahr noch selber gehört hat. Das war einfach krass“, bezeichnet der heutige Profi von Benfica Lissabon den Moment.

Draxler wird zum Pokalhelden

Rund drei Wochen später durfte Draxler dann auch im DFB-Pokal ran und diesen legendären Moment kennen alle Schalke-Fans. Der Youngster kam gegen den 1. FC Nürnberg beim Stand von 2:2 vier Minuten vor dem Ende rein. Mit einem fulminanten Schuss aus 22 Metern erzielte Draxler den Siegtreffer.

S04 war anschließend im Halbfinale, besiegte den FC Bayern (1:0) und kürte sich im Endspiel gegen den MSV Duisburg (5:0:) zum Pokalsieger.

Am 15. Februar 2011 feierte Draxler auch seine Premiere in der Champions League und gehörte zur legendären Mannschaft, die im Viertelfinale gegen Inter Mailand für eine Sensation sorgte. Im Halbfinale war allerdings gegen Manchester United Schluss.