Ex-Schalke-Star Draxler als Tauschobjekt? PSG hat DIESEN Plan

Gelsenkirchen. Wird ein Ex-Profi des FC Schalke 04 zum Tauschobjekt in einem Mega-Transfer?

Laut einem Medienbericht will Paris Saint-Germain Julian Draxler abgeben, um dafür einen internationalen Star zu behalten.

FC Schalke 04: Tauscht PSG Draxler für einen Top-Star

Die Hauptstädter tun wohl alles dafür, um Mauro Icardi behalten zu können. Der derzeit vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand ausgeliehene Star-Stürmer spielt derzeit nur auf Leihbasis bei Paris, was PSG wohl gern ändern würde. Das geht aus einem Bericht der italienischen „Gazzetta dello Sport“ hervor.

Verlääst Draxler (r.) PSG, damit Icardi bleiben kann? Foto: imago images/PanoramiC

Angeblich bietet der Klub, bei dem Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel die sportlichen Geschicke leitet, Julian Draxler zum Tausch an. Dadurch soll die festgeschriebene Ablösesumme von knapp 70 Millionen Euro für Icardi gesenkt werden. Weil Draxlers Vertrag im Sommer 2021 ausläuft, könnte das kommende Transferfenster für Paris die letzte Möglichkeit bedeuten, den Spieler noch gewinnbringend loszuwerden.

Draxler gilt in der Mannschaft von Tuchel nicht als unverzichtbar. In der abgebrochen französischen Liga pendelte er meist zwischen Startelf und Ersatzbank. Ein Abgang wäre für den Meister der Ligue 1 also wohl zu verkraften.

Wegen seiner prekären Vertragssituation kursierten zuletzt immer wieder Gerüchte um Draxler, die ihn auch mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung brachten. So soll sich besonders Hertha BSC unter seinem kurzzeitigen Trainer Jürgen Klinsmann um den Mittelfeldmann bemüht haben. Wild spekuliert wurde auch über einen Wechsel zum Schalke-Rivalen BVB. An letzterer Spekulation dürfte jedoch bedeutend weniger dran gewesen sein als am Hertha-Gerücht. (the)