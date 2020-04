FC Schalke 04: Juan Miranda mit klarer Ansage zu seiner Zukunft – „Ich werde...“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 und Abwehrtalent Juan Miranda - bislang passt das noch nicht wirklich zusammen. In der aktuellen Saison beobachtete das Talent das Spielgeschehen häufig von der Bank.

Die Leihgabe vom FC Barcelona hat sich jetzt Gedanken über seine Zukunft gemacht – und spricht Klartext.

FC Schalke 04: Juan Miranda spricht Klartext

Sehr viel seines Könnens zeigen konnte Miranda für die Blau-Weißen bislang nicht. Nur zweimal stand er in der Bundesliga über 90 Minuten auf dem Platz. Unter Trainer David Wagner bekommt meist der erfahrene Bastian Oczipka den Vorzug. Der Routinier verpasste in dieser Saison noch keine einzige Spielminute.

Weil sich das auf die Spielzeiten und damit auch die Laune von Juan Miranda auswirkt, hat dieser ernsthafte Bedenken, was seine Zukunft am Berger Feld angeht. „Ich hatte gehofft, hier mehr spielen zu können", gesteht er im Interview mit der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ und ergänzt: „Ein 20-jähriger Junge muss spielen – je mehr Minuten, desto besser.“

Ob sich an der Situation nach der Bundesliga-Pause etwas ändert, darf zumindest bezweifelt werden. Konkurrent Oczipka zeigte in der bisherigen Spielzeit zumeist solide bis sehr gute Leistungen. Doch Miranda will nicht zu früh aufgeben. „Mal sehen, wie das endet, es stehen noch neun Spieltage aus“, so der Spanier.

Wie eine Kampfansage hört sich das nicht gerade an, eher wie eine Drohung: „Wenn es so weitergeht wie bisher, werde ich (bei Schalke, Anm. d. Red.) höchstwahrscheinlich nicht weitermachen, denn ich brauche Minuten.“, so Miranda gegenüber „Mundo Deportivo“.

Erst im vergangenen Sommer hatten die Schalker Miranda vom spanischen FC Barcelona ausgeliehen – eigentlich für zwei Jahre. Die neue Doppelbesetzung auf der Linksverteidiger-Position sollte für einen neuen Konkurrenzkampf sorgen. Das scheint auch tatsächlich geklappt zu haben – mit dem schlechteren Ausgang für den Neuankömmling. Ob die Leihe deshalb vorzeitig beendet wird, ist noch offen. (the)