FC Schalke 04: Wende bei Transfer-Flop? Reis-Aussagen machen Hoffnung

Als der FC Schalke 04 den Transfer verkündete, war die Freude bei den königsblauen Anhängern groß. Schließlich erwarteten sie viel von Jordan Larsson. Seine Bilanz allerdings war seit seiner Ankunft mehr als nur schwach. Sportvorstand Peter Knäbel zählte den Neuzugang des FC Schalke 04 öffentlich an.

Ein Abgang im Winter war geplant. Doch Cheftrainer Thomas Reis hat andere Pläne mit Larsson. Findet der Schwede jetzt endlich zu seiner Form? Jordan Larsson war die Hoffnung auf Offensivpower. Von diesen Wünschen ist bislang nichts in Erfüllung gegangen. Zehn Spiele, null Tore, null Vorlagen – die Bilanz kann sich nicht gerade sehen lassen.

FC Schalke 04: Wende bei Transfer-Flop?

„In den Spielen, in denen er eingewechselt worden ist, ist er mitgeschwommen. Dafür haben wir ihn aber nicht geholt, das kann auch nicht sein Selbstverständnis sein“, lautet die deftige Ansage von Peter Knäbel. Ob die jetzt angekommen ist? Larsson soll und muss sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde beweisen. Gelingt das nicht, scheint ein vorzeitiger Abschied realistisch zu werden.

Doch Cheftrainer Thomas Reis hat noch Hoffnung in den Angreifer. Im Testspiel gegen Rapid Wien (2:2) hatte Larsson eine neue Rolle eingenommen. Bisher wurde er beim FC Schalke 04 als offensiver Außen eingesetzt, unter Reis kam er in einem 4-3-3-System auf der Acht zum Zug und wusste zu überzeugen.

Reis hat Hoffnung in Larsson

Gegenüber „WAZ“ erklärte Reis den Plan mit Larsson, ihn ins Zentrum zu stellen. „Zum einen muss man immer schauen, welche Spieler überhaupt zur Verfügung stehen. Zum anderen hat Jordan eine gute Technik und eine gute Dynamik. Er hatte im Zentrum mehr Aktionen als in den ersten Wochen auf Außen unter meiner Regie.“

Unter dem Neu-Coach kam Larsson bislang zu zwei Kurzeinsätzen über jeweils 30 Minuten und konnte auch nicht auf seiner Position überzeugen. „In den ersten Wochen war mir das zu wenig auf Außen“, so Reis, der von Larsson eine Steigerung erwartet. „Wir wissen, dass Jordan im Zweikampf noch zulegen kann.“

Jordan Larsson konnte beim FC Schalke 04 noch nicht zeigen, was er drauf hat. Foto: IMAGO / GEPA pictures

Dafür werden sich reichlich Gelegenheiten ergeben. Am Freitag (16. Dezember) steht das nächste Testspiel gegen Hajduk Split an. Danach geht es gegen den VfL Osnabrück (22. Dezember). Nach dem Jahreswechsel testet Schalke gegen den FC Zürich (7. Januar) und Zweitligist 1. FC Nürnberg (10. Januar). Dann werden auch die S04-Fans ganz genau hinschauen und hoffen, dass Larsson endlich das zeigen kann, was er drauf hat.