FC Schalke 04: Schmerzlicher Anblick für die Knappen – ER spielt bei seinem Verein gar keine Rolle

Im Sommer musste der FC Schalke 04 Jonjoe Kenny zurück zum FC Everton ziehen lassen. Der Rechtsverteidiger hatte bei den Knappen eine weitestgehend herausragende Saison gespielt.

Die „Toffees“ hofften auf einen ähnlichen Durchbruch, verwehrten dem FC Schalke 04 eine weitere Leihe. Eine Entscheidung die den Bundesligisten nun doppelt schmerzt.

FC Schalke 04: Kenny versauert auf der Tribüne

Da die Schalker finanziell seit vielen Jahren angeschlagen sind, setzt der Verein in den Transferperioden oftmals auf Leihen. So war es auch bei Kenny, als dieser 2019 am Berger Feld aufschlug.

Auf Schalke wirbelte Kenny auf der rechten Seite. Foto: imago images/Revierfoto

Während er in England bis dato nicht zum Zug gekommen war, ließ er auf Schalke schnell sein Können aufblitzen. Wann immer er einsatzbereit war, ließ ihn David Wagner auch ran – sowohl in der erfolgreichen Hinrunde, als auch in der weniger erfolgreichen Rückrunde.

Das ist Jonjoe Kenny

Geboren am 15.03.1997 in Liverpool, England

Wechselte 2019 für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Schalke 04

Absolvierte 34 Spiele für Schalke (31 Bundesliga, 3 Pokal)

Spielt seit der Jugend für den FC Everton

Die Leistungen blieben seinem Stammverein nicht verborgen und so bemühte sich Jochen Schneider in der diesjährigen Sommerpause vergebens, die Leihe Kennys zu verlängern. Auch wollte sich der 23-Jährige selbst bei Everton durchsetzen.

Ein seltener Anblick: Kenny im Everton-Trikot. Foto: imago images/PA Images

Doch ein knappes halbes Jahr später sieht alles anders aus. Auf mickrige zwei Einsätze kommt er bisher in der Premier League – bei einem davon wurde er gegen Chelsea in der 89. Minute eingewechselt. Die meiste Zeit verbringt er auf der Tribüne.

Eine Situation die sich der junge Engländer sicherlich ganz anders vorgestellt hat. Auch bitter für die Schalker, die nun mit ansehen müssen, wie ein Spieler versauert, der bei ihnen eine weitaus größere Rolle spielen würde.

Problemposition Rechtsverteidigung

Ohnehin stände den Königsblauen hinten rechts ein weiterer Spieler gut zu Gesicht. Mit Kilian Ludewig, ebenfalls ausgeliehen, gibt es nur einen gelernten Rechtsverteidiger. Der Druck der auf Ludewig lastet ist immens, auch wenn Manuel Baum große Stücke auf ihn hält.

Im Winter würden die Schalker ihren Kader gerne verstärken. Das dies vorzugsweise durch Leihen geschehen soll, ist kein Geheimnis. Könnte Kenny eine erneute Option sein? Auf Schalke würde er sicherlich öfter zum Einsatz kommen, als aktuell bei Everton. (mh)