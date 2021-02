FC Schalke 04: Jochen Schneider enthüllt – nur DESHALB kam es zum Kabak-Transfer

In einem absoluten Transferhammer verabschiedete sich Ozan Kabak am letzten Tag des Transferfensters vom FC Schalke 04 in Richtung Liverpool.

Die Umstände des Wechsels warfen Fragen auf. Nun äußerst sich Schalke 04-Vorstand Jochen Schneider, warum es überhaupt zu dem Deal kam.

FC Schalke 04 ist auf Einnahmen angewiesen

Für eine Leihgebühr von knapp drei Millionen Euro verliehen die Knappen Kabak für den Rest der Saison. Eine nahezu mickrige Summe für einen der wertvollsten Spieler des königsblauen Kaders. Umso mehr wunderten die Fans das anders als im Sommer bei Weston McKennie keine Kaufpflicht, sondern nur eine Kaufoption ausgehandelt wurde.

Mustafi soll Schalke gegen den Abstieg helfen.

Die Befürchtung: Aus finanzieller Sicht könnte sich diese Entscheidung als absoluter Fehlgriff entscheiden, sollte Liverpool im Sommer auf einen Kauf verpflichten und Schalke gleichzeitig ohne ihren besten Innenverteidiger absteigen.

Gegenüber der „Bild“ betont Schneider nun, dass die Kabak-Leihe nicht zustande gekommen wäre, wenn man in Shkodran Mustafi nicht einen adäquaten Ersatz gefunden hätte. „Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit extrem guttut“, so der Sport-Vorstand.

Kabak geht nach England.

Allerdings spielt nicht nur das Sportliche, sondern eben auch Geld eine Rolle. Steigt Schalke am Ende der Saison tatsächlich ab, ist der Verein auf Einnahmen angewiesen. Kabak soll in seinem halben Jahr auf der Insel seinen Wert unter Beweis stellen, damit die „Reds“ ihn im Sommer doch fest kaufen.

Schalke bekäme im Idealfall bis zu 30 Millionen Euro für seinen Verteidiger. Gemeinsam mit der höchstwahrscheinlich greifenden Kaufpflicht von Juventus für McKennie (immerhin 18,5 Millionen Euro) könnte Schalke so den Einnahmen-Verlust bei einem Abstieg abfedern.

Schalke benötigt Weitsicht

Schneiders Rechtfertigung für diesen Weg: „Wir haben eine Verpflichtung dem Verein gegenüber, weitsichtig zu handeln. Die empfinde ich extrem. Nur deshalb kam es zu diesen Transfers“, erklärt er gegenüber der „Bild“.

Dennoch wird auch der 50-Jährige hoffen, dass in erster Linie der Abstieg verhindert wird. 15 Spiele bleiben Schalke 04 dafür noch, um einen Rückstand von neun Punkten aufzuholen. (mh)