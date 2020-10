FC Schalke 04: Schneider spricht Klartext – „Das kommt von der Birne“

Aktualisiert: am 05.10.2020 um 08:03

Der FC Schalke 04 bereitet seinen Fans weiter tiefe Sorgen. Nach der 0:4-Niederlage in Leipzig sind die Verantwortlichen des Vereins darum bemüht, die erneute Pleite aufzuarbeiten.

Sportvorstand Jochen Schneider ist sichtlich um Erklärungen bemüht und schlägt am Tag danach Alarm. Er hat einen Grund für die zerfahrenen Auftritte des FC Schalke 04 ausgemacht.

FC Schalke 04: Schneider will an mentalen Problemen arbeiten

Nein, es war sicher nicht das erste Spiel, was man sich als Mannschaft mit einem neuen Trainer wünscht. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Manuel Baum mit RB Leipzig eine denkbar schwierige Aufgabe vor der Brust und zuvor erst drei Tage mit seinem neuen Team trainiert hatte.

Jedoch offenbarten sich beim Gastspiel der Königsblauen erneut viele der Defizite, die seit Januar für die längste Erfolglos-Serie der Vereinsgeschichte sorgen. Schalke wirkte besonders im ersten Durchgang behäbig, mut- und ideenlos und war oft einen Schritt zu spät.

FC Schalke 04: Jochen Schneider schlägt Alarm. Foto: imago images / Revierfoto

Schneider wollte dies allerdings nicht auf den körperlichen Zustand der Mannschaft schieben, sondern sieht das größte Problem im mentalen Bereich. „Dass die Truppe nicht fit sei, das ist nicht richtig“, erklärte er in der Talkrunde von „Sky 90“ am Sonntag.

„Fakt ist: Die Laufleistung, die Anzahl der Sprints, das spricht alles gegen uns“, musste aber auch er zugeben. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Leipziger knapp vier Kilometer mehr abspulten. Doch wenn es nicht an der Fitness liegt, woran dann?

Gegen Leipzig konnte Schalke nur zugucken. Foto: imago images/Picture Point LE

„Das hat was mit der Birne zu tun. Von da haben die Jungs im Moment eine Blockade, die müssen wir lösen“, führt Schneider weiter aus. In der nun anstehenden Pause durch diverse Länderspiele gehe es darum, diese Blockade zu lösen.

Denn – und auch das ist laut dem Vorstand Fakt – es geht für die Königsblauen aktuell um nichts Geringeres als „wettbewerbsfähig zu werden.“ Nach drei Spielen liegen die Schalker mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:15 auf dem letzten Platz. Es ist ein historisch schlechter Saisonstart.

Schalke braucht dringend Erfolge

Der 50-Jährige hält auch fest, dass so schnell wie möglich eine Trendwende her muss. „Im Moment geht es für uns darum, in der Lage zu sein, punkten zu können. Dann können wir über alles andere sprechen.“

Sämtliche Saisonziele kann Schalke 04 bereits getrost über Bord werfen. Es dürfte ein Kampf um die Klasse werden. Denn die Abwärtsspirale ist bei den Königsblauen nichts Neues. „Der Trend seit Januar ist natürlich alarmierend“, so Schneider.

Holt der FC Schalke 04 noch Verstärkungen?

