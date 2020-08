FC Schalke 04: Schneider redet Klartext über Wagner – „David Wagner ist ...“

Noch hat die neue Saison nicht wieder angefangen und schon steht Trainer David Wagner beim FC Schalke 04 wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Trotz katastrophaler Rückrunde und schwachen Testspielergebnissen sitzt Wagner offenbar fest im Sattel.

Das bekräftigte Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04, nun erneut.

FC Schalke 04: Schneider erwartet Leistung und Ergebnisse

Eigentlich hätte sich der FC Schalke 04 im Trainingslager in Längenfelde in aller Ruhe auf die neue Saison vorbereiten wollen. Doch daraus wurde nichts. Schon im Vorfeld standen Trainer und Mannschaft wegen der peinlichen Pleiten gegen Verl und Uerdingen in der Kritik.

Dann kam auch noch der positive Corona-Fall innerhalb des Teams dazu, der ein geordnetes Trainingslager ohnehin zunichtemachte. Trotz allem wissen sie bei den Knappen natürlich um die Wichtigkeit schnell wieder in die Spur zu kommen.

Problematisch gestaltet sich dabei der schwierige Saisonauftakt mit den Spielen gegen Bayern, Leipzig und Dortmund. Droht der Trainerstuhl nach diesen Spielen zu wackeln? Nicht wenn es nach Schneider geht. „David Wagner ist der richtige Trainer für Schalke 04“, erklärte der 49-Jährige gegenüber der „dpa“.

„Es ist klar, dass das Augenmerk auf Schalke gerichtet ist“, sagt er, „aber nicht nur auf David Wagner, sondern auf uns alle, da ist der Trainer nie allein. Wir wissen schon, dass wir liefern müssen - mit Leistung und Ergebnissen.“

Mit dieser Ansage macht Schneider deutlich, dass er neben dem Trainer vor allem auch die Spieler in der Verantwortung sieht. Dennoch sei nicht der Zeitpunkt, um in Panik auszubrechen. Man müsse die Situation rational und nicht auf Grund von Emotionen oder Schlagzeilen beurteilen.

Die nächste Chance für Wagner zu beweisen, dass er noch was aus der Mannschaft rausholen kann, bekommt er am Freitag. Dann trifft der FC Schalke 04 im Testspiel auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki. Wegen des positiven Corona-Falls stand das Spiel lange Zeit auf der Kippe (Verfolge das Spiel in unserem Live-Ticker >>).

Nicht dabei sein wird Weston McKennie. Der US-Amerikaner ist am Mittwochabend frühzeitig aus dem Trainingslager abgereist. Eine Leihe zu Juventus Turin steht im Raum. Alle Einzelheiten zu dem bevorstehenden Transfer gibt es hier >>> (mh).