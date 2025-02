FC Schalke 04: Hat die Suche endlich ein Ende? Plötzlich fällt DIESER Name

Die Suche nach neuen Spielern gestaltet sich für den FC Schalke 04 schon schwierig. Gleiches gilt es, wenn die Königsblauen einen neuen Trainer suchen. Dann könnte es schon wochenlang dauern, bis die Bosse fündig werden. Gleiches gilt auch für die vakante Stelle des Sportvorstands.

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder einige Personen mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Jetzt kommt ein neuer Name ins Spiel. Haben die Knappen endlich den neuen Sportvorstand gefunden?

FC Schalke 04: Sportvorstand gefunden?

Seitdem Peter Knäbel Ende 2023 den Posten des Sportvorstands beim FC Schalke 04 aufgeben musste, hält die Suche bei den Gelsenkirchenern an. Seitdem kümmern sich Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga um die sportlichen Geschicke beim Traditionsverein.

Auch interessant: FC Schalke 04: Leih-Talent erlebt bitteres Debüt – er muss machtlos zuschauen

Mit einem neuen Sportvorstand sollen die beiden dann entlastet werden. Die Suche gestaltet sich allerdings schwierig. Medienberichten zufolge wurden immer wieder ehemalige Bosse von Erst- oder Zweitligisten mit Königsblau in Verbindung gebracht, doch zu einer Einigung kam es wohl nicht. Unter anderem gehörten Dietmar Beiersdorfer, Fredi Bobic, Erik Stoffelshaus, Jörg Schmadkte oder Oliver Kreuzer zu den Kandidaten.

Jetzt fällt ein neuer Name auf Schalke! So berichtet die belgische Zeitung „Het Nieuwsblad“, dass S04 Jesper Fredberg ins Auge gefasst haben soll. Der Däne war bis Oktober 2024 Sport-Geschäftsführer beim RSC Anderlecht und ist nun ohne Job.

Fredberg wird mit S04 in Verbindung gebracht

„Es war gut, eine Pause vom Fußball zu machen, aber der Hunger ist schon wieder da. Ich habe nie ans Aufhören gedacht“, sagt Fredberg, der zuvor als Sportdirektor bei Viborg FF in seiner Heimat in Dänemark tätig war. Wird er bald schon eine neue Aufgabe beim FC Schalke 04 starten?

Mehr Nachrichten für dich:

In Sachen Transfers und Gerüchten hat es sich bei den Schalkern nach der Winter-Transferperiode ein wenig beruhigt. Dafür könnte es aber bald schon eine gute Nachricht bezüglich einer Vertragsverlängerung geben. Das nächste Top-Talent soll nämlich langfristig gebunden werden.