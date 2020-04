FC Schalke 04: Dieser Ex-Schalker lässt die Fan-Herzen höher schlagen – „Eine Ehre"

Wer einmal beim FC Schalke 04 war, vergisst das so schnell nicht. Auch wenn einigen Spieler der Klub und die Emotionalität des Vereins manchmal zu schaffen machen: Am Ende steht häufig eine tiefe Verbundenheit zum Verein.

Ein Ex-Schalker erinnert sich an seine Zeit beim FC Schalke 04 und kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus.

FC Schalke 04: Ex-Star schwärmt von Königsblau

Via Instagram drückt Jefferson Farfan seine Liebe zu S04 aus: „Es war mir eine Ehre, einen so großartigen Verein wie S04 zu repräsentieren“, schreibt der 35-Jährige. „Es waren sieben wundervolle Jahre, in denen ich einigen großartigen Spielern begegnet bin.“

Jefferson Farfan bejubelt einen seiner zahlreichen Treffer für Schalke. Foto: imago/MIS

Farfan hatte den Klub im Jahr 2015 verlassen und war zu Al-Jazira nach Abu Dhabi gewechselt. Den königsblauen Fans ist der Rechtsaußen aber noch immer in bester Erinnerung.

Gemeinsam mit Spielern wie Raúl, Klaas-Jan Huntelaar und seinem kongenialen Partner auf der Außenbahn, Atsuto Uchida, prägte „Düsenjeff“ eine erfolgreiche Ära auf Schalke an deren Spitze der DFB-Pokalsieg im Jahr 2011 steht. „Es gab tolle Momente wie den Gewinn des Pokals oder das Erreichen des Halbfinals in der Champions League, die mir ewig in Erinnerung bleiben werden“, so der sprintstarke Peruaner, dem in seiner Heimat sogar ein eigener Film gewidmet wurde.

Was ihn daneben aber offenbar nachhaltig beeindruckt hat, sind die „großartigen Fans, die nie aufhörten, uns zu motivieren“, so Farfan emotional.

Mittlerweile läuft Farfan in Russland für Lokomotive Moskau auf. Jenem Klub, bei dem auch Bendeikt Höwedes seit seiner Schalker Zeit spielt.

Für den FC Schalke erzielte Farfan zwischen 2008 und 2015 ganze 53 Tore 228 Pflichtspielen. (the)