FC Schalke 04: Ex-Star Rakitic von S04 DESHALB gerührt – „Sehr spezielles“

Viele Ex-Spieler des FC Schalke 04 sind immer noch eng mit Königsblau verbunden. Immer wieder dürfen sich die Fans über den Besuch von ehemaligen Akteuren freuen. Zuletzt schauten S04-Legenden wie Klaas-Jan Huntelaar, Tomasz Hajto und Emile Mpenza beim 100. Bundesliga-Revierderby auf Schalke vorbei.

Der FC Schalke 04 ist auf seine große und erfolgreiche Geschichte stolz. Viele große Spieler spielten schon im Dress von Königsblau. So auch Ivan Rakitic. Der Kroate bekam anlässlich seines Geburtstages jetzt ein kleines Präsent von seinem Ex-Verein. Der Ex-Schalker war darüber sichtlich erfreut.

FC Schalke 04: Rakitic bekommt S04-Trikot vom Verein

Auf Schalke blieb ihm der ganz große Durchbruch verwehrt. Beim FC Sevilla und dem FC Barcelona reifte Ivan Rakitic zu einem Weltklasse-Mittelfeldspieler. Mit den Katalanen wurde er unter anderem Champions League-Sieger und vierfacher spanischer Meister. Er zählte zu seiner Zeit bei den Katalanen zum absoluten Stammpersonal. Der Kroate absolvierte insgesamt 310 Pflichtspiele für die Blaugrana.

Rakitic spielte vier Jahre auf Schalke. 2007 kam der Mittelfeld-Akteur zu Königsblau, feierte kurz vor seinem Abschied 2011 noch den DFB-Pokal-Sieg mit Blau-Weiß. Unter anderem sein klasse Weitschusstor im Derby beförderte ihn in die Herzen der S04-Fans. Die Verbindung zwischen S04 und Rakitic blieb stets gut, der Kontakt blieb stets erhalten.

Am vergangenen Freitag feierte der Kroate seinen 35. Geburtstag. Anlässlich seines Geburtstages gab es einen erneuten Austausch zwischen dem Ex-Schalker und den Knappen. Zuerst sendete der Verein ein kleines Geburtstagvideo samt seines Derby-Tores Richtung Sevilla. Er bedankte sich folglich in einem kurzen Gruß-Video an alle Schalker und wünschte dem Team von Thomas Reis viel Erfolg im Derby gegen den BVB. Im Nachgang erreichte Rakitic ein weiteres Geschenk aus Gelsenkirchen: Ein S04-Trikot mit der Rückennummer 35 – passend zum 35. Geburtstag. Rakitic bedankte sich im Anschluss in den sozialen Netzwerken und nannte es ein „sehr spezielles Geburtstagsgeschenk“.

Fans träumen von Knappen-Comeback

In den Kommentaren hagelte es regelgerecht Wünsche nach einer S04-Rückkehr. „Nächste Saison läufst du dann auch wieder in Königsblau auf“, „Komm zurück nach Hause Ivan“, oder „Komm zurück, eine Saison geht noch“ hieß es vonseiten der S04-Fans unter dem Post. Der Gedanke, Rakitic tatsächlich noch einmal in Blau-Weiß zu sehen, dürfte viele Anhänger ins Träumen bringen. Ein Comeback des Kroaten scheint aber nicht wirklich realistisch. Der 35-Jährige zählt bei Sevilla noch zum Stammpersonal, machte in der jüngsten Vergangenheit keine Anzeichen, Andalusien verlassen zu wollen. Mit einem Abstieg des S04 wäre diese Thematik ohnehin vom Tisch. Dafür ist die Qualität von Rakitic auch mit 35 Jahren noch deutlich zu hoch.

Trotz seines Abschiedes 2011 blieb er dem S04 stets verbunden, machte nie einen Hehl daraus, dass er weiterhin ein großer Fan des Pottklubs ist. Das zeigt auch die jüngste Aktion beider Parteien. Ob Rakitic jedoch noch einmal zu Königsblau zurückkehrt, gilt als eher unwahrscheinlich. Im Fußball sollte man jedoch niemals nie sagen. Die Fans würden bei einem Comeback des Kroaten wahrscheinlich in großer Euphorie und Freude verfallen.