FC Schalke 04: Rückschlag auf dem Weg in die Startelf – S04-Youngster kassiert deutliche Kritik

Eine bittere Verletzung warf ihn zurück, seine Rückkehr verlief hoffnungsvoll und jetzt träumt er von seinem Pflichtspieldebüt für den FC Schalke 04: Ibrahima Cissé. Der Youngster macht in der Vorbereitung bislang auf sich aufmerksam.

Allerdings macht der Verteidiger nicht nur positive Schlagzeilen. Schon von Klub-Legende Gerald Asamoah gab es den ersten Rüffel. Nun kassierte der Youngster des FC Schalke 04 nach der Testspiel-Pleite gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) deutliche Kritik vom Cheftrainer.

FC Schalke 04: Talent kassiert deutliche Kritik

„Das ist Armel Bella-Kotchap. Ibrahima hat ähnliche Voraussetzungen und ein gutes Tempo“, lobte S04-Coach Thomas Reis Cissé noch vor einigen Wochen nach der Testspiel-Niederlage gegen Hajduk Split (3:4). Im Trainingslager in Belek hören sich die Worte des Cheftrainers allerdings anders an.

„Wenn du so eine zweite Halbzeit spielst, in der dich der Torwart im Spiel hält, musst du auch einmal ein 0:0 holen. Ich sage doch immer, dass wir weniger Fehler machen müssen. Aber dann war es wieder ein Fehler eines jungen Spielers, der zum Gegentor führt“, wütete Reis nach der Partie gegenüber der „WAZ“ und ergänzte, ohne den Namen von Cissé zu nennen: „Er verlässt sich auf seinen Körper und denkt, er kann die Situation einfach so regeln. Doch man hat gesehen, dass es nicht so geht. Daraus muss er lernen.“

Was was passiert? In der 79. Minute war der Neuzugang schuld daran, dass der FC Schalke 04 einen Elfmeter gegen sich bekam. Nürnbergs Jermain Nischalke lief in den Strafraum, Cissé stellte sich nicht sonderlich klug an und verursachte dann den Strafstoß.

„Trifft eine falsche Entscheidung

Reis zum Elfmeter: „Er hat eine gute Position und trifft eine falsche Entscheidung. Er ist nicht im vollen Tempo, verlässt sich darauf, dass er es mit seinem Körper regeln kann. Aber sein Gegenspieler ist vor ihm an den Ball gekommen, kreuzt – und dann ist das ein Foulspiel. In der Bundesliga wird das eben brutal bestraft.“

FC Schalke 04: Ibrahima Cissé verursachte den Elfmeter im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg, Foto: IMAGO / Zink

Harte Worte an Cissé, der sich bereits tags zuvor deutliche Kritik von Gerald Asamoah anhören musste. Bei einer harten Lauf-Einheit machte er bereits früh schlapp, hinkte nur hinterher. So soll der 21-Jährige zwar bis an seine Grenze gegangen sein, allerdings musste er die Läufe vorzeitig abbrechen. Die Kondition hat nicht mehr gereicht.

Mehr News für dich:

Für ihn war es sicher ein komisches Gefühl“, so Asamoah gegenüber der „WAZ“. „Doch am Ende wird er sich selbst in den Arsch beißen und sich ärgern. Ibra ist noch jung, er wird dazulernen.“