FC Schalke 04: Paukenschlag um Cissé! Jetzt ist es offiziell

Er erlebt beim FC Schalke 04 eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ibrahima Cissé hatte keinen einfachen Start bei den Königsblauen, konnte sich in dieser Saison zumindest kurzzeitig in die Startelf spielen.

Doch in den vergangenen Partien spielte Cissé keine Rolle, wurde sogar zur U23 des FC Schalke 04 degradiert, wo er eine heftige Niederlage kassierte. Jetzt gibt es allerdings eine Hammer-Nachricht für den Innenverteidiger.

FC Schalke 04: Paukenschlag um Cissé!

Während er in den vergangenen drei Pflichtspielen entweder die 90 Minuten komplett auf der Bank zuschauen musste oder wie bereits gesagt in der U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz kam, könnte Ibrahima Cissé schon bald A-Nationalspieler werden. Bei den ersten Trainingseinheiten des neuen Trainers Kees van Wonderen fehlte der Abwehrspieler.

Der Grund: Cissé wurde für die malische A-Nationalmannschaft nominiert. Bisher lief der Youngster regelmäßig für die U23-Auswahl seines Heimatlandes auf und nahm im Sommer auch an den Olympischen Spielen teil. Jetzt hat ihn Nationaltrainer Tom Saintfiet, der seit August im Amt ist, für die anstehenden Länderspiele nominiert.

Cissé darf sich Hoffnungen machen, in den beiden Afrika-Cup-Qualifikationen gegen Guinea-Bissau im Hin- und Rückspiel aufzulaufen und sein Debüt zu feiern. Das erste Spiel findet am Freitag (11. Oktober) in Bamako statt, das Rückspiel steigt am Dienstag (15. Oktober) in Bissau.

Schwierige Wochen liegen hinter Cissé

Bei Malis Nationalmannschaft wird Cissé hoffen, wieder ein bisschen Selbstvertrauen für die kommenden Wochen und Monate sammeln zu können. Schließlich hatte er es zuletzt unter Ex-Coach Karel Geraerts und unter Interimstrainer Jakob Fimpel nicht einfach. Beide haben den Verteidiger des FC Schalke 04 irgendwann nicht mehr eingesetzt. Das letzte Mal, als Cissé für die Profis auf dem Platz stand, war bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln.

Was nach seiner Rückkehr dann passiert, ist noch unklar. Ob ihm Neu-Coach van Wonderen eine Chance geben wird oder wird Cissé wieder zur U23 geschickt? Dort wird er dann wieder auf Fimpel treffen, der für die Regionalliga-Mannschaft wieder zuständig ist.