Ex-Schalke-Trainer Stevens mit klaren Ansage: „Das ist unglaublich“

Gelsenkirchen. Deutliche Worte vom Jahrhundert-Trainer des FC Schalke 04!

Huub Stevens verabschiedete sich nach seinem kurzen Comeback als Interimstrainer in der Vorsaison zwar endgültig von der großen Fußballbühne. Dennoch verfolgt der ehemalige Trainer von Schalke 04 das Geschehen in der Bundesliga immer noch sehr genau.

FC Schalke 04: Ex-Coach Stevens redet Klartext

Zuletzt war Stevens bei Sport1 zu Gast und sprach offen über das große Thema des vergangenen Bundesliga-Spieltags: das 2:1 von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München.

Durch die Niederlage rutschten die Bayern auf den 7. Tabellenplatz ab. Von den ersten 14 Spielen gewannen die Münchner gerade mal sieben. Stevens weiß genau, woran es bei den Bayern hapert.

Die Bayern kassierten bei Borussia Mönchengladbach schon die vierte Niederlage in dieser Saison. Vier Pleiten hatten die Münchner in der kompletten Vorsaison kassiert. Foto: imago images/Eibner

Stevens: „Das verstehe ich nicht“

Laut des Holländers träfe Interimstrainer Hansi Flick nicht die ganze Schuld. „Natürlich ist es die Aufgabe des Trainers, die Balance zwischen Offensive und Defensive hinzubekommen – aber auch von den Spielern“, sagte Stevens über den kriselnden Meister: „Die, die auf dem Platz stehen, müssen dafür sorgen.“

Stevens weiter: „Bemerkenswert ist, dass die Bayern in den letzten beiden Spielen in der zweiten Halbzeit so abgebaut haben. Das ist wirklich unglaublich. Breel Embolo kommt ins Spiel, und ab diesem Moment war es quasi vorbei mit Bayern München. Das verstehe ich nicht.“

----------------

Schalke-Top-News:

----------------

Gladbach – Bayern: So lief das Spiel

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Ivan Perisic (49.) die Bayern kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Trotz Rückstands spielte Gladbach mutig nach vorne und glich durch Rami Bensebaini (60.) aus.

In der Nachspielzeit erhielten die Fohlen nach einem Foulspiel von Javi Martinez im eigenen Strafraum einen Elfmeter, den Bensebaini zum 2:1 verwandelte.

Dank des Sieges behauptete Gladbach seine Tabellenführung. Der Vorsprung auf den FC Bayern beträgt mittlerweile sieben Punkte. (dhe)