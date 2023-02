FC Schalke 04: Ex-Trainer rechnet mit S04 wegen dieser Entscheidung ab – “ Katastrophe“

Er ist ein echtes Urgestein im deutschen Fußball und trainierte auch den FC Schalke 04. Die Rede ist von Helmut Schulte, der von 1993 bis 1994 Cheftrainer der Königsblauen war. Außerdem hatte er auch von 1998 bis 2008 die Position des Nachwuchsleiters inne.

Wie viele Fans des FC Schalke 04 ist auch Schulte über viele Entscheidungen der vergangenen Jahre verwundert. Eine bezeichnet er sogar als „Katastrophe“.

FC Schalke 04: Ex-Coach kritisiert Königsblau

Von 2016 bis 2018 war Schulte Sportdirektor bei Union Berlin. Jenem Verein, gegen den der FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (19. Februar, 15.30 Uhr) im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Erfolg feiern will. Beide Vereine seien voller Tradition und teilen auch ihre Ursprünge als Stadtteilvereine sehr. Dennoch sei der S04 viel größer, habe eine ganz andere Titelhistorie und dennoch sei die jüngste Entwicklung völlig gegenläufig, urteilt Schulte im Interview mit der „WAZ„.

Zudem habe Union Berlin mit dem heutigen Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert einen Coup gelandet. Davor war er im Nachwuchsbereich der Königsblauen, bis er 2017 vom damaligen Geschäftsführer Christian Heidel entlassen wurde.

Schulte bezeichnet dies als „Katastrophen-Entscheidung“ für S04. „Damit brach Schalke ein ganz wichtiger Mosaikstein weg.“

Ruhnert „weiß, wovon er spricht“

Anschließend habe er selbst Ruhnert zu Union Berlin geholt, mit dem Resultat, dass die Berliner den FC Schalke 04 mittlerweile sportlich völlig abgehängt haben. „Dieser Mensch weiß, wovon er spricht“, lobt Schulte den Union-Geschäftsführer.

Oliver Ruhnert ist Geschäftsführer Sport bei Union Berlin Foto: imago images/Matthias Koch

„Union brauchte einen Scout, also habe ich ihn gefragt, ob er das für zunächst ein Jahr machen will. Olli hatte auch in Berlin eine sehr hohe Trefferquote bei der Beurteilung von Spielern. Das gilt nicht nur für die sportlichen Skills. Er hat auch ein feines Gespür dafür, welche Mentalität ein Spieler mitbringen muss“, beschrieb der 65-Jährige die besonderen Qualitäten in der Kaderplanung seines späteren Nachfolgers gegenüber der „WAZ„.

Am Sonntag (19. Februar) kommt es dann zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Ruhnert und seinem Ex-Klub. Nach drei torlosen Unentschieden hoffen die Gelsenkirchener auf einen Befreiungsschlag.