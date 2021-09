Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Brutale Szenen in Rostock! Fanlager stoßen aufeinander und werden handgreiflich

Die Polizei hat die Partie Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 als Risikospiel eingestuft und jetzt zeigt sich auch, warum das der Fall ist.

Vor der Partie Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 kam es an der Ostsee zu unschönen Szenen (Archivbild aus 2019) Foto: picture alliance/dpa

Rund 1.000 Schalke-Fans werden die Reise an die Ostsee antreten, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Einige von ihnen sind jetzt am Samstag auf die Rostocker Anhänger gestoßen.

FC Schalke 04: Brutale Szenen in Rostock!

Bevor am Samstag (20.30 Uhr) Hansa Rostock und der FC Schalke 04 es auf dem Spielfeld austragen werden, kam es bereits vor dem Spiel zu einem Aufeinandertreffen der beiden Fanlager.

-----------------------------------------

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

25.09.: Hansa Rostock (20.30 Uhr)

03.10.: FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

07.10.: VfB Lübeck (18 Uhr/Testspiel)

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

-----------------------------------------

Auf Instagram und auf Twitter sind jetzt Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, dass Schalke- und Rostock-Fans sich unter anderem am Westmole-Leuchturm in Rostock-Warnemünde trafen und handgreiflich wurden.

Die Rostocker Polizei bat im Vorfeld der Partie, keinerlei Unternehmungen in Rostock nachzugehen, um Konflikte zu vermeiden (DER WESTEN berichtete).

Schalke und Rostock-Fans stoßen aufeinander

„Grundsätzlich gilt für das Spiel in Rostock, sich umsichtig zu verhalten, da Konflikte mit der örtlichen Fanszene nicht ausgeschlossen werden können. Auch die Polizei rät dringend, einen Aufenthalt in der Rostocker Innenstadt zu vermeiden. S04-Fans sollten auf direktem Wege zum kommunizierten Sammelpunkt gehen und von anderen Unternehmungen in Rostock und Umgebung absehen!“, teilte der FC Schalke 04 dazu mit.

Alle wichtigen Informationen zur Partie Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 gibt es in unserem Live-Ticker.