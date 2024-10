FC Schalke 04: Jetzt ist alles klar! Hammer-Rückkehr perfekt

Nach der Länderspielpause ist auch für den FC Schalke 04 der Zweitliga-Alltag zurück! Auswärts bei den heimstarken Hannoveranern möchte Königsblau die nächsten drei Punkte holen. Dabei werden die Blicke vor allem auf Neu-Coach Kees van Wonderen gerichtet sein.

Der Niederländer feiert in Hannover sein Zweitliga-Debüt für den FC Schalke 04. Dabei sorgt van Wonderen gleich für eine dicke Überraschung. Denn während zwei Leistungsträger auf der Bank sitzen, feiert ein S04-Star sein großes Comeback.

FC Schalke 04: Tempelmann-Comeback bei van Wonderen-Debüt

Noch vor wenigen Monaten war er aussortiert, sollte den Verein verlassen und galt als abgeschrieben. Jetzt ist Lino Tempelmann wieder da! Der Mittelfeldakteur verpasste die Vorbereitung aufgrund einer Knieblessur, spielte unter Ex.-Coach Karel Geraerts keine Rolle mehr und sollte den S04 verlassen.

Nach dem Aus von Geraerts und seiner eigenen Genesung hat er sich jedoch offenbar richtig ins Zeug gelegt und Neu-Coach van Wonderen überzeugt. Denn in Hannover steht Tempelmann gleich in der Startelf und feiert so sein Startelf-Comeback für Königsblau. Vor einigen Wochen schien das undenkbar. Sein letzter Startelfeinsatz war am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als Schalke 0:2 in Fürth verlor.

Nach der vergangenen Saison ist dem 25-Jährigen mitgeteilt worden, dass Schalke nicht mehr mit ihm planen würde. Aufgrund seiner Knieblessur kam jedoch kein Wechsel zu Stande. Jetzt ist er plötzlich wieder gefragt – und das sogar als Stammspieler. Tempelmann erlebt als eine ähnliche Wende wie Tobias Mohr, der zum absoluten Leistungsträger avanciert ist und auch in Hannover erneut von Beginn an ran darf.

Younes und Seguin zunächst auf der Bank

Anders sieht das bei zwei S04-Akteuren aus, die vor der Saison eigentlich gesetzt waren: Sowohl Amin Younes als auch Paul Seguin sitzen in Hannover zunächst nur auf der Bank. Die beiden Kreativköpfe müssen sich das van Wonderen. Debüt also zunächst von außen anschauen und auf eine Einwechslung hoffen. Während Younes in den vergangenen Wochen sowohl unter Geraerts als auch unter Interimscoach Jakob Fimpel gesetzt war, fehlte Seguin aufgrund von muskulären Problemen knapp vier Wochen.

Bei ihm wollte der Neu-Coach also kein Risiko eingehen. Im Verlaufe des Spiels werden die beiden Akteure jedoch wohl in die Partie kommen – schließlich weiß man um die Qualitäten der beiden. Besonders interessant: Wie auch schon Fimpel setzt auch van Wonderen auf die Eigengewächse Taylan Bulut und Max Grüger.