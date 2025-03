Schalke 04 schöpft Hoffnung – Blitz-Comeback für Top-Talent?

Er kam gerade erst richtig in Fahrt, da wurde er von einer schweren Verletzung schon wieder ausgebremst. Ilyes Hamache ist einer der großen Hoffnungsträger für Schalke 04. In der Rückrunde hat er sich immer weiter an die Startelf gearbeitet, vor dem Spiel in Darmstadt (0:2) folgte dann der Schock.

Hamache zog sich eine schwere Verletzung an der Achillessehne zu und fehlt seither. Bei Schalke 04 ist man davon ausgegangen, dass die Saison für den jungen Franzosen gelaufen ist. Doch nun könnte es doch anders kommen.

Schalke 04: Hamache-Genesung schreitet voran

Zehn Einsätze, null Torbeteiligungen, nur zweimal Startelf – das sind die bitteren Zahlen von Hamaches erster Spielzeit bei Königsblau. Der dribbelstarke Außenbahnspieler zeigte in seinen Kurzeinsätzen in diesem Jahr, dass er für den Revierklub enorm wertvoll sein kann. Im eins-gegen-eins-Dribbling ist er wohl der beste Spieler im Kader, doch die Konstanz ist noch sein großes Manko.

Seit Mitte Februar fehlt der 21-Jährige verletzt. In den kommenden Wochen wird S04 wohl noch auf ihn verzichten müssen. Doch nun gibt es erste Anzeichen, dass er in dieser Saison doch noch zurückkommen könnte.

++ FC Schalke 04: Kabinen-Kenan ist zurück! Nächste Knall-Ansprache des Kapitäns ++

Laut den „Ruhr Nachrichten“ soll die Verletzung wohl doch nicht so schwerwiegend sei, wie zunächst angenommen. Dies mache intern Hoffnung, ob er eventuell doch noch vor der Sommerpause zurückkehren könnte. Ein Einsatz in dieser Spielzeit ist also noch offen.

Sylla und Höjlund wieder im Training

Auch bei zwei anderen Akteuren besteht die Hoffnung, dass sie schon in Kürze wieder mitwirken könnten. Moussa Sylla und Emil Höjlund arbeiten sich immer näher an das Mannschaftstraining heran, erste Teile sollen schon absolviert worden sein. Die beiden Angreifer fehlen seit Wochen mit Muskelverletzungen. Vor allem Top-Stürmer Sylla würde S04 enorm guttun.

Weitere News:

Höjlund hat mit einer ganz schweren Debütsaison bei S04 zu kämpfen. Immer wieder fällt der dänische Youngster aufgrund von Verletzungen aus. Bisher kommt er auf magere sechs Einsätze für Königsblau. Ganz Schalke hofft nun, dass er nun fit bleibt und seine Entwicklung vorantreiben kann.