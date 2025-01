S04-Leihe kommt mächtig in Fahrt! Jetzt geht der Manga-Plan voll auf

Anfang Juni war dieser Deal einer der ersten spannenden Schritt von Schalke-CEO Matthias Tillmann mit Kaderplaner Ben Manga: Königsblau hat mit VVV Venlo den ersten Partnerverein bekannt gegeben. In Zukunft wollen sowohl S04 als auch der niederländische Klub davon profitieren.

Aus Knappen-Sicht könnte dies nun zum ersten Mal passieren. Denn mit Emmanuel Gyamfi wurde im vergangenen Sommer ein S04-Youngster an Venlo verliehen. Nach Anlaufschwierigkeiten scheint er nun voll angekommen zu sein.

S04-Leihspieler dreht bei Partnerklub auf

Eine Achterbahn der Gefühle, viel auf und ab und wenig Konstanz – so kann man die ersten Monate von Gyamfi in der zweiten niederländischen Liga wohl guten Gewissens beschreiben. In Venlo sollte der Ex-U23-Spieler, der im Sommer mit einem Profivertrag ausgestattet worden ist, die ersten Schritte im Profibereich gehen.

Doch dieser Plan schien zunächst nicht aufzugehen. Denn seine Leistungen in Venlo waren enorm schwankend. Sowohl für ihn persönlich als auch für sein Team lief es im letzten Jahr nicht berauschend. Doch der Start in das neue Jahr ist sehr vielversprechend.

++ FC Schalke 04: Nicht nur Ba – auch ER soll noch kommen ++

Dreimal Startelf, dreimal 90 Minuten, drei Siege – das sind die Zahlen des 20-Jährigen seit Jahresbeginn. Dazu lieferte er beim 1:4-Sieg bei Vitesse Arnheim auch eine Vorlage. Es war seine erste Torbeteiligung für Venlo.

Ab Sommer bei van Wonderen und Co.?

Nachdem Gyamfi im gesamten Dezember lediglich sieben magere Minuten auf dem Platz gestanden hatte, ist er mittlerweile Stammspieler. Mit Blick auf das Leihende im Sommer werden die kommenden Wochen und der Rest der Saison für S04 hoch spannend. Denn sollte Gyamfi den Trend fortsetzen können, dürfte er ab Juni eine echte Alternative für Königsblau werden.

Weitere News:

Schalke hat ihm nicht umsonst einen Profivertrag angeboten, zudem ist er mit 20 Jahren noch extrem jung. Es könnte also durchaus sein, dass sich in Venlo gerade eine echte Alternative für S04 entwickelt, die ab Sommer fest im Kader von Kees van Wondern mitmischen kann.